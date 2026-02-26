Sorteo Champions League 2025/26: horario y dónde ver todos los cruces por TV y en directo

La Champions League abre el telón de los octavos de final. Los playoffs de la competición europea son historia con ocho equipos clasificados a través de las eliminatorias, que se unirán a los ocho restantes que pasaron gracias a su clasificación en la fase de liga. Una vez finalizados todos los partidos, llega el turno del sorteo que dará a conocer todos los posibles cruces y emparejamientos de la competición europea desde octavos hasta la final en Budapest. Te contamos a qué hora empieza el sorteo de los octavos de final de la Champions League y cómo ver la ceremonia en directo desde España.

Real Madrid, Atlético de Madrid y FC Barcelona serán los tres representantes españoles del sorteo de octavos de final de la Champions League. Los dos equipos madrileños superaron sus respectivas rondas previas de playoffs con algún que otro apuro, mientras que los azulgranas no tuvieron que soportar el desgaste de la ronda previa tras pasar de manera directa a través de la fase de liga.

Así queda el cuadro definitivo de los octavos de final de la Champions / SPORT.es

Superada la ronda previa a los octavos de final, toca poner el foco en el sorteo del cuadro de la competición europea. Será en Nyon, en la Casa del Fútbol Europeo, donde quedarán definidos todos los cruces y emparejamientos de la competición europea hasta la final en Budapest. Ha llegado el momento de la verdad y solamente los mejores equipos del continente siguen adelante.

Equipos clasificados para los octavos de final de la Champions League

Arsenal

Bayern de Múnich

Liverpool

Tottenham

Barcelona

Chelsea

Sporting CP

Manchester City

Newcastle

Bodo/Glimt

Bayer Leverkusen

Atlético de Madrid

Atalanta

PSG

Real Madrid

Galatasaray

A qué hora es el sorteo de octavos de la Champions League 2025/26

El sorteo de la Champions League 2025/26 se celebrará este viernes 27 de febrero a las 12:00 horas (CET). El evento tendrá lugar en Nyon (Suiza) en la Casa del Fútbol Europeo, escenario que dejará definidos todos los cruces y emparejamientos de la competición europea hasta la final en Budapest.

Los 16 equipos clasificados conocerán sus rivales de octavos de final así como el camino que deberán hacer hasta la final en Budapest. Los octavos de final se disputarán del 10 al 11 de marzo los partidos de ida y del 17 al 18 de marzo los de vuelta. Los ocho equipos clasificados a través de la fase de liga tendrán ventaja de campo, así que jugarán su partido de vuelta en casa, una ventaja importante de cara a eliminatorias tan igualadas como las que se vienen de ahora en adelante.

Dónde ver el sorteo de la Champions League

El sorteo de la Champions League 2025/26 se podrá seguir a través de Movistar Liga de Campeones. La página de la UEFA también ofrecerá la transmisión en directo del evento.

En SPORT, les contaremos todas las novedades, cruces, reacciones y equipos clasificados para el sorteo de la Champions League 2025/26 y los emparejamientos de octavos de final