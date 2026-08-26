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CHAMPIONS LEAGUE

Sorteo de la Champions League 2026: horario, bombos y dónde ver por TV y en directo

A qué hora empieza el sorteo de la Champions League y en qué canal de TV ver en directo desde España

La Champions League celebra el sorteo de la fase liga este jueves 27 de agosto

La Champions League celebra el sorteo de la fase liga este jueves 27 de agosto / Europa Press

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Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

La Champions League 2026/27 da paso al sorteo de la fase liga este jueves 27 de octubre, momento en el que los 36 equipos participantes conocerán a sus primeros ocho rivales en la máxima competición europea.

Tras el cambio de formato aplicado hace tres temporadas, la Champions League amplió su elenco de participantes y revolucionó la primera ronda de competición, sustituyendo la tradicional fase de grupos por una 'liguilla' con sistema de clasificación único en el que los ocho primeros acceden directamente a octavos de final, mientras que los equipos comprendidos entre la 9.ª y la 24.ª posición dispondrán de una última oportunidad en los playoffs.

Como viene siendo habitual, el grueso de los aspirantes a destronar al PSG del trono de la competición pertenecen a las grandes ligas. Las ligas con mayor representación son la inglesa y la española, ambas con 5 equipos, seguidas por los 4 que envían Italia y Alemania.

El Betis, uno de los equipos clasificados para la Champions League 2026/27

El Betis, uno de los equipos clasificados para la Champions League 2026/27 / Europa Press

Los bombos del sorteo de la Champions League 2026/27

  • Bombo 1: Bayern Múnich, Real Madrid, París Saint Germain, Liverpool, Manchester City, Inter de Milán, Arsenal, FC Barcelona, y Atlético de Madrid.
  • Bombo 2: Borussia Dortmund, Roma, Sporting CP, Aston Villa, Porto, Manchester United, Brujas, Real Betis y PSV Eindhoven.
  • Bombo 3: Feyenoord, Lille, Bodo/Glimt, Nápoles, RB Leipzig, Villarreal, Shakhtar Donetsk y Galatasaray.
  • Bombo 4: Slavia Praga, Stuttgart, LASK, Como y RC Lens, Sabah FK.

¿A qué hora es el sorteo de la Champions League 2026/27?

El sorteo de la Champions League 2026/27 se celebrará este jueves 27 de agosto a partir de las 18:00 horas (CEST) en el Foro Grimaldi de Mónaco.

¿Dónde ver el sorteo de la Champions League 2026/27?

En España, el sorteo de la Champions League 2026-27 se podrá ver en TV y online a través del canal Movistar Liga de Campeones (dial 60) de Movistar+, operador que tiene los derechos de emisión de la competición.

Otra opción alternativa para seguir la ceremonia es a través de los canales oficiales de la UEFA.

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Desde SPORT, te ofrecemos un seguimiento minuto a minuto del sorteo a través de nuestro directo, así como una cobertura completa de los resultados del mismo.

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