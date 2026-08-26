Sorteo de la Champions League 2026: horario, bombos y dónde ver por TV y en directo

La Champions League 2026/27 da paso al sorteo de la fase liga este jueves 27 de octubre, momento en el que los 36 equipos participantes conocerán a sus primeros ocho rivales en la máxima competición europea.

Tras el cambio de formato aplicado hace tres temporadas, la Champions League amplió su elenco de participantes y revolucionó la primera ronda de competición, sustituyendo la tradicional fase de grupos por una 'liguilla' con sistema de clasificación único en el que los ocho primeros acceden directamente a octavos de final, mientras que los equipos comprendidos entre la 9.ª y la 24.ª posición dispondrán de una última oportunidad en los playoffs.

Como viene siendo habitual, el grueso de los aspirantes a destronar al PSG del trono de la competición pertenecen a las grandes ligas. Las ligas con mayor representación son la inglesa y la española, ambas con 5 equipos, seguidas por los 4 que envían Italia y Alemania.

El Betis, uno de los equipos clasificados para la Champions League 2026/27 / Europa Press

Los bombos del sorteo de la Champions League 2026/27

Bombo 1 : Bayern Múnich, Real Madrid, París Saint Germain, Liverpool, Manchester City, Inter de Milán, Arsenal, FC Barcelona, y Atlético de Madrid.

: Bayern Múnich, Real Madrid, París Saint Germain, Liverpool, Manchester City, Inter de Milán, Arsenal, FC Barcelona, y Atlético de Madrid. Bombo 2 : Borussia Dortmund, Roma, Sporting CP, Aston Villa, Porto, Manchester United, Brujas, Real Betis y PSV Eindhoven.

: Borussia Dortmund, Roma, Sporting CP, Aston Villa, Porto, Manchester United, Brujas, Real Betis y PSV Eindhoven. Bombo 3 : Feyenoord, Lille, Bodo/Glimt, Nápoles, RB Leipzig, Villarreal, Shakhtar Donetsk y Galatasaray.

: Feyenoord, Lille, Bodo/Glimt, Nápoles, RB Leipzig, Villarreal, Shakhtar Donetsk y Galatasaray. Bombo 4: Slavia Praga, Stuttgart, LASK, Como y RC Lens, Sabah FK.

¿A qué hora es el sorteo de la Champions League 2026/27?

El sorteo de la Champions League 2026/27 se celebrará este jueves 27 de agosto a partir de las 18:00 horas (CEST) en el Foro Grimaldi de Mónaco.

¿Dónde ver el sorteo de la Champions League 2026/27?

En España, el sorteo de la Champions League 2026-27 se podrá ver en TV y online a través del canal Movistar Liga de Campeones (dial 60) de Movistar+, operador que tiene los derechos de emisión de la competición.

Otra opción alternativa para seguir la ceremonia es a través de los canales oficiales de la UEFA.

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