Sorteo de la Champions League 2026-27, en directo hoy: cruces y rivales de FC Barcelona, Real Madrid, Atlético, Betis y Villarreal

¿Horario y dónde ver el sorteo?

El sorteo arrancará a las 18:00 h en el Grimaldi Forum de Mónaco y podrá seguirse en directo a través de Movistar Liga de Campeones (dial 60). En SPORT te contaremos toda la previa, el minuto a minuto y las reacciones al conocer los rivales del FC Barcelona y del resto de grandes equipos.