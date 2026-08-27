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Sorteo de la Champions League 2026-27, en directo hoy: cruces y rivales de FC Barcelona, Real Madrid, Atlético, Betis y Villarreal

Los equipos conocerán sus ocho rivales en el sorteo de Mónaco a partir de las 18:00 h

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El sorteo de la Champions se celebra en el Fórum Grimaldi de Mónaco / Europa Press/Contacto/William Ca

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Sergi Castillo

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