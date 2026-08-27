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CHAMPIONS LEAGUE
Sorteo de la Champions League 2026-27, en directo hoy: cruces y rivales de FC Barcelona, Real Madrid, Atlético, Betis y Villarreal
Los equipos conocerán sus ocho rivales en el sorteo de Mónaco a partir de las 18:00 h
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¿Horario y dónde ver el sorteo?
El sorteo arrancará a las 18:00 h en el Grimaldi Forum de Mónaco y podrá seguirse en directo a través de Movistar Liga de Campeones (dial 60). En SPORT te contaremos toda la previa, el minuto a minuto y las reacciones al conocer los rivales del FC Barcelona y del resto de grandes equipos.
¡Buenas tardes!
¡Hola, buenas tardes! Día grande para el fútbol europeo: hoy se conocerán los rivales de la fase de liga de la Champions. Barça, Real Madrid, Atlético, PSG... todos pendientes de un sorteo que empezará a marcar el camino hacia la gran final.
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