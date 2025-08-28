Sorteo Champions League 2025-26: horario y dónde ver hoy por TV y en directo

La Champions League 2025-26 se encuentra cada vez más cerca de su esperado pistoletazo de salida. Una vez confirmado el elenco final de 36 participantes, ya está todo listo para que la máxima competición europea celebre el sorteo de la fase liga y se conozcan todos los emparejamientos.

Como viene sucediendo desde la edición anterior, momento en que la UEFA revolucionó por completo el formato de su competición insignia, el sorteo se llevará a cabo a través de un proceso automatizado que combinará una pequeña parte manual para la extracción de bolas correspondientes a cada equipo y otra totalmente digital, mediante un software que determinará de manera aleatoria a qué rivales se enfrenta.

El sorteo será condicionado, ya que cada equipo quedará emparejado con dos rivales de cada uno de los cuatro bombos que conforman el sorteo. El sistema de clasificación será único, dejando atrás el sistema de grupos con el que la edición había funcionado hasta la llegada del nuevo formato en la 24-25.

La fase liga de la Champions League 2025/26 dará el pistoletazo de salida el próximo 16 de septiembre y se extenderá hasta el 28 de enero, momento en el que se disputará de forma unificada la última de las ocho jornadas que componen esta primera fase de la competición. Los ocho primeros accederán directamente a los octavos de final, mientras que los equipos comprendidos entre la 9ª y la 24ª posición deberán disputar un 'playoff'.

¿A qué hora es el sorteo de la Champions League 2025-26?

El sorteo de la Champions League 2025-26 se tendrá lugar hoy jueves 28 de agosto a partir de las 18:00 horas (CET) en el Grimaldi Forum de Mónaco.

¿Dónde ver por TV el sorteo de la fase liga de la Champions League 2025-26?

El sorteo de la Champions League 2025-26 se podrá ver en TV y online a través del canal Movistar Liga de Campeones de Movistar+, operador que cuenta en exclusiva con los derechos de emisión de la competición.

Desde SPORT, te ofrecemos un seguimiento minuto a minuto del sorteo a través de nuestra narración directo, así como una cobertura completa de los resultados del mismo.