La Champions League, torneo continental por excelencia, comienza a contar los días antes de abrir el telón. Una vez producido el pistoletazo de salida en las grandes ligas, la espera para el inicio de la presente edición de la máxima competición europea será más amena.

Como viene sucediendo desde el año pasado, momento en el que la UEFA revolucionó el formato de la competición, 36 equipos buscarán el codiciado trono europeo en el que ahora se sienta el PSG de Luis Enrique. El elenco final, sin embargo, todavía no está completo, y la disputa del 'playoff' terminará de repartir las siete plazas restantes.

Una vez se dispute esta fase previa, que tendrá lugar entre el 19 y el 27 de agosto y en la que Benfica, Brujas y Copenhague destacan como grandes aspirantes, los cuatro bombos quedarán completos y la competición procederá con el sorteo de la fase liga.

Esta primera fase de la Champions League, en la que cada equipo se enfrentará a dos rivales de cada uno de los cuatro bombos, consta de un sistema de clasificación único. Los cho primeros accederán directamente a los octavos de final, mientras que los equipos comprendidos entre la 9ª y la 24ª posición deberán disputar un 'playoff'.

¿Cuándo es el sorteo de la Champions League 2025/26?

El sorteo de la fase liga de la Champions League 2025/26 tendrá lugar el próximo jueves 28 de agosto. Una vez realizado, cada uno de los 36 participantes quedará emparejado con ocho rivales mediante un sorteo automático que les asignará con dos equipos de cada bombo.

¿Cuándo empieza la Champions League 2025/26?

La fase liga de la Champions League 2025/26 dará el pistoletazo de salida el próximo 16 de septiembre y se extenderá hasta el 28 de enero, momento en el que se disputará de forma unificada la última de las ocho jornadas que componen esta primera fase de la competición.