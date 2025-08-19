Sorteo Champions League 2025/26: bombos, fecha, horario y dónde ver en directo

Ya han arrancado las respectivas ligas de cada país de la temporada 2025-2026 y es cuestión de tiempo que lo hagan las competiciones europeas. Aunque será en septiembre cuando suene el pitido inicial del primer partido de la 'liguilla', este mes se celebrará el sorteo para conocer los rivales de cada equipo.

Concretamente, el sorteo de la primera fase de la UEFA Champions League se llevará a cabo el próximo 28 de agosto a las 18:00 horas (Movistar+ y en directo en SPORT) en Mónaco y seguirá exactamente el mismo procedimiento que el año pasado, cuando se estrenó el formato actual del campeonato.

En el torneo participan 36 equipos, los cuales estarán repartidos en cuatro bombos en función del coeficiente individual de cada club al principio de la temporada (la única excepción será el campeón de la UEFA Champions League, que siempre será cabeza de serie en el Bombo 1). Por ese motivo, comenzando por el Bombo 1, se extraerá una bola física antes de que el software automatizado, ya utilizado el año pasado, seleccione aleatoriamente ocho rivales.

No obstante, hay varias cuestiones que se deberán tener en cuenta en el momento del sorteo. Cada equipo se enfrentará a dos rivales de cada bombo, uno en casa y otro fuera. Además, en la fase de liga, no se podrán enfrentar equipos de la misma federación y, si no hay otra posibilidad, solo podrán ser emparejados dos oponentes del mismo país.

Más fechas importantes

Este procedimiento se repetirá para todos los participantes de la competición hasta que se hayan sorteado todos los emparejamientos y el calendario completo de la Champions con las fechas de los partidos se conocerá como muy tarde el sábado 30 de agosto.

Asimismo, los 'Play-offs' eliminatorios se sortearán el próximo 30 de enero, con aquellos equipos que se encuentren entre la novena y la decimosexta posición, donde lucharán a doble partido para hacerse con un billete a los octavos de final. Por otro lado, las eliminatorias correspondientes a los octavos, cuartos, semifinales y final se conocerán el 27 de febrero de 2026.