Cuando Sorloth también marcaba con el Bodo/Glimt: las caminos cruzados de los noruegos en esta Champions

El Bodo/Glimt está más de moda que nunca. El equipo noruego se convirtió este martes, tras eliminar al Inter de Milán, subcampeón de la pasada Champions, en el segundo equipo de la historia de su país en estar en los octavos de final de la Liga de Campeones. Mucho se ha escrito sobre el equipo del Círculo Polar Ártico, el club revelación en Europa que ya se ha consagrado como el 'matagigantes' de esta edición.

Y, junto a ellos, otro noruego también destacó en la jornada del martes: Alexander Sorloth. El delantero del Atlético de Madrid coronó su noche con un hat-trick al Brujas en el Metropolitano que permitió al equipo del Cholo Simeone pasar de ronda y estar junto a los ocho primeros de la fase liga.

Este miércoles, el periodista Julio Maldini ha compartido un vídeo de su archivo en el que recuerda la etapa del delantero en el equipo amarillo, por allá en el 2015.

La cesión que lo cambió todo

Con apenas 19 años, Sorloth recaló cedido en el Bodo/Glimt procedente del Rosenborg, propietario entonces de sus derechos. Fue su primera experiencia de continuidad real en la élite del fútbol noruego y la aprovechó.

Disputó 29 partidos oficiales y firmó 14 goles: 13 en la liga, la Eliteserien, y uno en la Copa. Más allá de las cifras, dejó la sensación de delantero dominante en el juego aéreo, potente en carrera y con una agresividad competitiva que ya apuntaba maneras y unas aptitudes que han acabado marcando su carrera.

Por aquel entonces, el Bodo/Glimt no era todavía el equipo que años después asombraría en Europa, pero logró una temporada estable en la máxima categoría, y el joven atacante tuvo un peso directo en ello.

Tras esa temporada, fue traspasado al FC Groningen por una cifra cercana al medio millón de euros y después llegarían etapas en el FC Midtjylland, el Crystal Palace, el KAA Gent, el Trabzonspor, el RB Leipzig, la Real Sociedad y el Villarreal CF, antes de recalar en el Atlético.

En el Ártico empezó a consolidar lo que hoy es su identidad: un delantero autosuficiente en el área, eficaz en el remate y cada vez más maduro en la lectura del juego. Allí, lejos de los focos de las grandes ligas, comenzó la historia de un goleador que ahora decide eliminatorias de Champions mientras su antiguo equipo escribe páginas históricas en Europa.