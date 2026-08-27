Estos son los ocho rivales del Manchester United en la Champions: Bayern y Atlético, los platos fuertes

El sorteo ha dejado al equipo de Michael Carrick un calendario exigente en la nueva fase liga de la Champions, con Bayern de Múnich y Atlético de Madrid como los cruces más mediáticos entre los ocho rivales que le esperan.

El Manchester United conoce ya el camino que deberá recorrer en la fase liga de la Champions League. El sorteo ha deparado a los de Michael Carrick un grupo de ocho rivales repartidos en los cuatro bombos, con nombres de máximo peso continental como el Bayern de Múnich y el Atlético de Madrid en la parte alta del calendario, y con hasta tres representantes de LaLiga y la Serie A en el conjunto de emparejamientos.

Es, además, la primera campaña completa de Carrick al frente del banquillo de Old Trafford, en un curso en el que el United busca reengancharse a la élite continental tras varias temporadas de irregularidad. El nuevo formato de fase liga no da margen a los tropiezos: cada punto cuenta para pelear por el acceso directo a los octavos y evitar el playoff.

Bombo 1: Bayern en Old Trafford, visita al Metropolitano

El United recibirá en Old Trafford al Bayern de Múnich, uno de los grandes históricos de la competición y probablemente el rival de mayor entidad de toda su fase liga. Un duelo con memoria propia para el aficionado "red", que todavía recuerda la final de 1999 en el Camp Nou. El segundo cruce del bombo 1 llega a domicilio, en el Metropolitano, ante un Atlético de Madrid siempre incómodo en su feudo y especialista en hacer sufrir a los grandes de Europa.

Bombo 2: Roma en casa, Sporting CP a domicilio

En el segundo bombo, el sorteo ha emparejado al Manchester United con la Roma, que visitará Old Trafford en otro de los choques de más caché del calendario, y con el Sporting CP, al que los ingleses deberán visitar en Lisboa. Dos rivales de peso en la Serie A y en la liga portuguesa que no darán ninguna facilidad.

Bombo 3: Leipzig en Inglaterra, viaje a Villarreal

El RB Leipzig, habitual de las últimas ediciones de la competición y conocido por su presión intensa, llegará a Old Trafford. El otro cruce del bombo 3 lleva al United hasta La Cerámica, donde le espera un Villarreal que ya sabe lo que es dar sustos a los grandes en Europa y que cuenta con uno de los ambientes más reconocibles del fútbol español.

Bombo 4: Sabah en casa, Como a domicilio

El calendario se completa con el Sabah, conjunto azerbaiyano que visitará Manchester, y el Como, que recibirá a los "red devils" en Italia. Sobre el papel, los enfrentamientos más asequibles de toda la fase liga, aunque el desplazamiento italiano obligará a no relajarse.

Así queda el calendario del Manchester United en la fase liga:

Bayern de Múnich — en casa (bombo 1)

Atlético de Madrid — fuera (bombo 1)

Roma — en casa (bombo 2)

Sporting CP — fuera (bombo 2)

Leipzig — en casa (bombo 3)

Villarreal — fuera (bombo 3)

Sabah — en casa (bombo 4)

Como — fuera (bombo 4)

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Cuatro partidos en Old Trafford y cuatro a domicilio, con la visita del Bayern como gran cita en casa y el desplazamiento al Metropolitano como el examen más exigente fuera. Un calendario de alto voltaje para un Manchester United que afronta el curso europeo con la obligación de recuperar peso continental bajo la dirección de Carrick.