Estos son los ocho rivales del Manchester City en la Champions: PSG y Barça, los platos fuertes

El sorteo ha dejado al equipo de Enzo Maresca un calendario exigente en la nueva fase liga de la Champions, con Paris Saint-Germain y Barcelona como los cruces más mediáticos entre los ocho rivales que le esperan.

El Manchester City conoce ya el camino que deberá recorrer en la fase liga de la Champions League. El sorteo ha deparado a los de Enzo Maresca un grupo de ocho rivales repartidos en los cuatro bombos, con nombres de peso como el Paris Saint-Germain y el FC Barcelona en la parte más exigente del calendario, y otros cruces que, aunque parecen más cómodos sobre el papel, esconden su propia dificultad en una fase liga que ya no perdona ningún tropiezo.

Será, además, la primera gran cita europea de Maresca al frente del banquillo del Etihad, en la temporada en la que el italiano ha tomado el relevo de Pep Guardiola tras una década de dominio absoluto del técnico catalán. El nuevo entrenador afronta así su bautismo continental con un calendario que combina nombres históricos, potencias emergentes y algún que otro rival desconocido para buena parte de la afición "citizen".

Bombo 1: PSG en casa, Barcelona a domicilio

El City recibirá en el Etihad al Paris Saint-Germain, vigente campeón de Europa y uno de los proyectos más potentes del continente en los últimos años. Un duelo de máxima entidad que promete ser, de entrada, el partido más atractivo de toda la fase liga para el conjunto inglés. El segundo cruce del bombo 1 llega a domicilio, frente al Barcelona, otro de los grandes aspirantes al título y rival de motivaciones especiales para gran parte del entorno del City, no solo por lo deportivo, sino también por el pasado de Guardiola vinculado a ambos clubes.

Bombo 2: Sporting CP en casa, Oporto fuera

En el segundo bombo, el sorteo ha emparejado al Manchester City con dos equipos portugueses. Recibirá en Manchester al Sporting CP, uno de los conjuntos más en forma del fútbol luso en los últimos cursos, mientras que visitará el Estadio do Dragão para medirse al Oporto, un histórico continental con una Copa de Europa en sus vitrinas y siempre incómodo en su feudo.

Bombo 3: Nápoles en el Etihad, visita a Leipzig

El Nápoles, campeón de la Serie A, llegará al Etihad Stadium en uno de los cruces más interesantes desde el punto de vista futbolístico, ante un rival ambicioso y con plantilla de garantías. Por su parte, el RB Leipzig, habitual de las últimas ediciones de la competición y conocido por su presión intensa y su ritmo de juego, recibirá a los de Maresca en suelo alemán.

Bombo 4: AEK Atenas en casa, Lens a domicilio

El calendario se completa con el AEK Atenas, campeón de Grecia y que visitará Manchester, y el Lens, conjunto francés que recibirá al City en su estadio. Son, sobre el papel, los cruces más asequibles de toda la fase liga, aunque tanto el ambiente del Bologna, en Atenas, como el potencial goleador del conjunto francés obligarán a los de Maresca a no relajarse.

Así queda el calendario del Manchester City en la fase liga:

Paris Saint-Germain — en casa (bombo 1)

Barcelona — fuera (bombo 1)

Sporting CP — en casa (bombo 2)

Oporto — fuera (bombo 2)

Nápoles — en casa (bombo 3)

Leipzig — fuera (bombo 3)

AEK Atenas — en casa (bombo 4)

Lens — fuera (bombo 4)

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Cuatro partidos en el Etihad y cuatro a domicilio, con el choque ante el PSG como gran cita en casa y la visita al Barcelona como el examen más exigente fuera. Un calendario que mezcla fuego cruzado de máximo nivel con oportunidades para sumar puntos, y que marcará el primer gran examen europeo de la era Maresca en el banquillo del Manchester City.