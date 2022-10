Son y Kane remontan ante el Eintracht

Son, con un doblete, y Kan, que además falló un penalti, los goleadores de los 'spurs' Se adelantó el conjunto alemán mediante Kamada tras un fallo de Dier y apretó el partido gracias a Alidou

El Tottenham Hotspur, de la mano de Kane y Son, venció por la mínima al Eintracht de Frankfurt (3-2) en un partido muy entretenido que nada tuvo que ver con el insípido partido de ida (0-0). Los ingleses remontaron para ponerse líderes en un grupo que sigue apretadísimo.

FICHA TÉCNICA Champions League TOT 3 ________________ 2 EIN ALINEACIONES Tottenham Lloris; Emerson, Romero, Dier (Sánchez, m.78), Lenglet, Sessegnon; Bentancur (Bissouma, m.67), Hojbjerg (Gil, m.85); Richarlison (Skipp, m.67), Son (Moura, m.85) y Kane. Eintracht Trapp; Jakic, Tuta, Hasebe (Dina Ebimbe, m.69), Ndicka, Lenz (Alidou, m.70); Rode (Smolcic, m.69), Sow, Lindstrom, Kamada (Götze, m.78); Kolo Muani (Borré, m.69). Goles 0-1 M.14 Kamada. 1-1 M.20 Son. 2-1 M.28 Kane. 3-1M.36 Son. 3-2 M.87 Alidou. Árbitro Del Cerro Grande. T.A: Dier (12'), Bentancur (40') y Sessegnon (84') / Hasebe (59'), Tuta (57' y 60') y Smolcic (91'). Incidencias Tottenham Hotspur Stadium (61.450 espectadores)

La primera parte ha sido espectacular, con un ritmo frenético, muchísimas ocasiones y cuatro goles. Empezó el Tottenham con problemas para dominar el juego y viendo como el Eintracht le presionaba bien arriba y le creaba peligro a balón parado. En una de esas presiones altas, Dier perdió el balón, se la dio a Lindstrom, Lloris rechazó pero le cayó a Rode que en vez de disparar, se la cede a Kamada para que marque a placer el primer gol de la noche.

El gol, lejos de amedrentar a los londinenses, les espoleó. La sociedad Kane-Son salió a la luz y con un pase perfectamente medido del inglés, dejó solo a Son ante Trapp, después de que este atravesara la defensa alemana como cuchillo en mantequilla. No falló el surcoreano ante Trapp y puso el empate. Siguió el Tottenham apretando y pocos minutos después, Del Cerro Grande señaló un penalti para los locales con ayuda del VAR. Jakic derribó a Kane y el '9' inglés se encargó él mismo de transformar el penalti. Trapp le adivinó el lado pero su lanzamiento iba demasiado ajustado. Se ponía el Tottenham por delante y no llevábamos ni media hora de partido. Y ahí no acabó todo. Son se volvió a vestir de protagonista y tras un centro milimetrado de Pierre-Emile Hojberg, el surcoreano la mandó a guardar. Enganchó el balón a las mil maravillas y nada pudo hacer Trapp.

La segunda parte, como no podía ser de otra forma, fue menos entretenida que la primera. Aún así, Sessegnon y Son tuvieron el cuarto en sus botas pero se encontraron a un Trapp que estuvo muy acertado. Y cuando apenas se había jugado una hora de partido, todo cambió. Segunda amarilla para Tuta y el Eintracht que veía ya muy complicado puntuar en el Tottenham Hotspur Stadium. Los ingleses dominaron el esférico y tuvieron ocasiones para marcar pero quien finalmente lo hizo fue Alidou, de cabeza, a pocos minutos del final. Se volcó el Eintracht pero no llegó el empate. Antes del final, Bryan Gil provocó un penalti que esta vez marró Harry Kane. El internacional inglés la mandó a las nubes pero ya no hubo tiempo para más.

El Tottenham suma tres puntos importantes para comandar el Grupo D y dejar al conjunto germano como colista.