Solucionada la crisis en la portería del Bayern: ¡Se esfuma el sueño del juvenil Prescott!

Hablar de trámites en la fase eliminatoria de la Champions suena inverosímil. Pero tal es el resultado que cosechó el Bayern en la ida de los octavos de final (1-6) que ahora recibe a la Atalanta sin prácticamente tensión competitiva y con la única misión de solventar el encuentro sin contratiempos. Uno de los pocos alicientes iba a ser la posible presencia de un juvenil de 16 años en la portería, pero parece que su sueño se ha desvanecido en las últimas horas.

Hablamos del jovencísimo Leonard Prescott, convocado en los últimos dos partidos del Bayern sin siquiera haber debutado con el filial bávaro. Estadounidense y recogepelotas de Neuer hace dos años, su nombre apareció en escena durante la semana tras una sucesión de infortunios culminados con la lesión de Sven Ulreich el pasado sábado frente al Leverkusen, al sufrir molestias musculares en el aductor derecho.

El hasta ahora tercer portero de Kompany estará seis semanas alejado de los terrenos de juego y se unía así a la lista de bajas en la portería que completaban Manuel Neuer (primer portero), Jonas Urbig (segundo portero) y Leon Klanac (portero del filial), por lo que Prescott se erigía como el único meta disponible para la vuelta de los octavos de final de la Champions, donde pueden inscribirse canteranos sin límite siempre y cuando lleven más de dos años en el club.

Pero mientras los rumores sobre la titularidad del arquero de 16 años acaparaban portadas en Alemania, una publicación del propio Bayern en redes sociales evaporaba el sueño de Prescott. "Mirad quién está de vuelta en los entrenamientos", informaba el club germano con un vídeo del regreso de Jonas Urbig, que había sufrido una conmoción cerebral en Bérgamo en el partido de ida.

Un permiso especial

El segundo portero de Kompany, de 22 años, se ejercitó el pasado lunes y repitió este martes en la sesión previa al encuentro junto a Manuel Neuer (todavía sin el alta médica) y al propio Prescott. Todo apunta entonces a que Urbig será de la partida frente a la Atalanta, mientras que el meta juvenil esperará su oportunidad en el banquillo. "La decisión será puramente médica. Si todo va bien, Urbig será el portero. Y si no, encontraremos otra solución, lo haremos", sentenció el técnico belga en rueda de prensa.

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Sea como sea, Prescott sí estará en la convocatoria. Eso sí, como ya le sucediese hace un tiempo a Lamine Yamal con motivo de la Eurocopa, deberá pedir un permiso especial debido a que en Alemania un menor de edad deportista no puede trabajar más allá de las 23:00 horas, algo que podría suceder en caso de lesión de Urbig y de un largo tiempo de añadido o una más que improbable prórroga.