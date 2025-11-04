La solidez defensiva, la clave de un Arsenal en racha

El Arsenal ha empezado la temporada como un tiro. Ahora mismo es líder de la Premier y cuarto en la clasificación de la Champions. Ocupa la cuarta posición por diferencia de goles, ya que ha cosechado tres victorias en las tres primeras jornadas. Comparte el coliderato europeo con el PSG, el Bayern de Múnich, el Inter y el Real Madrid.

Una retaguardia infranqueable

En la Premier League, el equipo de Mikel Arteta encadena cinco victorias de forma consecutiva. De las diez jornadas que se han disputado hasta la fecha, ocho partidos se han saldado con triunfo, uno terminó en empate y tan solo han sufrido una derrota. Son el conjunto que menos goles en contra ha permitido en las cinco grandes ligas: únicamente tres en diez choques. Les sigue el Bayern, con cuatro en nueve partidos.

Más allá del mayúsculo reto que supone volver a ganar la Premier tras más de dos décadas (en 2004 fue la última vez), el club londinense también puede proponerse superar los guarismos defensivos del Chelsea de Mourinho en la temporada 2004-05. El equipo dirigido por el técnico luso logró encajar tan solo 15 goles en las 38 jornadas de competición.

Intratables en Champions

Junto al Inter de Milán, el Arsenal es el único equipo que todavía no ha encajado un solo gol en la Liga de Campeones. Este martes (18:45 h) tienen un nuevo test en la competición europea, en un choque a domicilio ante el Slavia de Praga. Los 'gunners' visitarán el Fortuna Arena, abriendo la cuarta jornada de la fase de liga.

Mikel Merino, en la llegada del Arsenal a Praga / Twitter: @Arsenal

La pasada temporada, coincidiendo con el estreno del actual formato, el Arsenal quedó tercero de la liguilla con 19 puntos en ocho jornadas, llegando hasta semifinales de la Champions, donde fue eliminado por el campeón, el PSG.

Un octubre de ensueño

El Newcastle fue el último equipo capaz de marcarle un gol al Arsenal. Fue el pasado 28 de septiembre, en un partido correspondiente a la sexta jornada de la Premier. Tras ese partido, con el que se cerró el mes, los de Arteta han disputado siete encuentros, entre Liga, Champions y EFL Cup. Todos se han saldado con victoria y en ninguno de ellos han concedido ningún gol, completando así un mes de octubre perfecto.