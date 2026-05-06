Sneijder se mofa del Arsenal-Atlético: "Quería llamar a la UEFA para cancelar el partido..."

El exjugador Wesley Sneijder criticó con dureza el nivel de la semifinal entre el Arsenal y el Atlético de Madrid y afirmó de forma rotunda que ninguno de los dos equipos tiene el nivel suficiente para haber llegado a la cita: "Quería llamar a la UEFA después de 35 minutos para cancelar el partido y hacer que les dijeran a los jugadores que abandonaran el campo y anunciaran Bayern Munich contra PSG como la final de la Champions. Sinceramente, este partido es terriblemente aburrido", comentó.

Sneijder analizó el nivel que dieron sobre el terreno de juego y aseguró que dieron un espectáculo lamentable: "Ver al Arsenal contra el Atlético de Madrid no se sintió como una semifinal de la Champions. Le faltó intensidad, creatividad y verdadera calidad en el último tercio del campo. En la final, me cuesta mucho imaginar que puedan poner en aprietos a un equipo como el PSG o el Bayern de Múnich. Basándonos en lo que vimos esta noche, será una victoria fácil para cualquiera de los dos. A este nivel, uno espera drama y fútbol de primera clase, pero esto estuvo muy lejos de eso", sentenció el exjugador del Madrid.

El exinternacional holandés también fue muy crítico con el árbitro y le acusó de favorecer de forma clara al Arsenal en jugadas decisivas del partido: "El Arsenal debería estar muy agradecido al árbitro esta noche. Hubo contacto claro con Simeone. Que no se cayera no significa que no fuera falta. También hubo otro penalti a Griezmann que no pitaron. Para mí, fueron penaltis claros".