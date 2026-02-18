Sneijder carga contra Otamendi por su gesto a Vinicius: “¿Está bien de la cabeza?”

Wesley Sneijder no se mordió la lengua al analizar el cruce entre Nicolás Otamendi y Vinícius Júnior en el área portuguesa durante el triunfo del Real Madrid en la Liga de Campeones de la UEFA frente al Benfica.

El argentino, antes de la salida de un córner y tras un nuevo enfrentamiento con el brasileño, se levantó la camiseta y le mostró un tatuaje que hacía referencia al Mundial de Fútbol de 2022, que la albiceleste ganó en Qatar, junto a otros tatuajes de la Finalissima y la Copa América. El capitán lisboeta también tiene tatuado en el costado de su torso una foto de Leo Messi visitendo la camiseta de su selección.

En una de sus intervenciones postpartido en la cadena en la que colabora Sneijder, Ziggo Sport, el exmediapunta del Real Madrid calificó la actitud del central argentino de “súper infantil” y criticó su gesto un momento en el que su equipo iba 1-0 perdiendo. “¿Está bien de la cabeza?”, dijo. "Si yo fuera Vinícius, le habría respondido: ‘Messi ganó ese Mundial por ti, no tuviste nada que ver’”.

“¿Por qué le hace esto a un jugador del Real Madrid? ¿Tiene idea de cuántas Champions League ha ganado Vinícius? ¿Y le está enseñando trofeos?”, añadía el neerlandés.

Este episodio fue uno de los más comentados del encuentro, a parte del parón del partido por supuestos insultos racistas de Prestianni al mismo jugador del Madrid tras el gol merengue.

"¡Es un escándalo que la gente todavía siga llamando 'mono' a los negros! Ah, y algo más... ¡Prestianni tiene compañeros negros! ¿En qué estarán pensando?", comentaba Sneijder al respecto.

“Prestianni debería ser un hombre y no taparse la boca al decirle eso a Vinicius. Si lo vas a decir, al menos dilo sin taparte la boca", agregó.

Otro de los exjugadores que se posicionaron al respecto de esta situación fue Thierry Henry. El ex del FC Barcelona declaró que lo le gustaba "el Real Madrid" pero que se sentía "madridista esta noche" empatizando con 'Vini'.

“Gianluca Prestianni, dinos que dijiste. Se un hombre. ¿Por qué te cubres la boca con la camiseta?¿Es porqué hace frío?”, dijo Henry en el programa de CBS Sports.

“Me siento identificado con lo que está pasando Vinicius Jr. A veces te sientes solo porque será tu palabra contra la suya”, aseveró.