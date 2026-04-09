Slot le suelta la mano a Salah en París: "Son decisiones muy difíciles"

El Liverpool puede alardear de haber sobrevivido en el Parque de los Príncipes. Porque sí, el campeón vigente PSG venció en la ida de los cuartos de final por 2-0 al conjunto 'red', pero las intervenciones de Mamardashvili fueron fundamentales para volver a Anfield 'solo' con dos goles de desventaja. Y, para ello, optó Slot por un improvisado plan de tres defensores centrales: Konaté, Van Dijk y Joe Gomez.

PARIS (France), 08/04/2026.- Desire Doue (R) of PSG celebrates with teammates after scoring the opening goal during the UEFA Champions League quarter-finals, 1st leg match between Paris Saint-Germain FC and Liverpool FC in Paris, France, 08 April 2026. (Liga de Campeones, Francia) EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON / EFE

Ello quitó un sitio en ataque, mismo que quedó encargado en las piernas de Ekitiké y Wirtz, ambos correctamente neutralizados por la línea de soldados de Luis Enrique en el fondo. Por ende, ya en desventaja, Slot optó por cambios: envió al césped a Isak, Jones y Cody Gakpo. No a un Mohamed Salah que se quedó los 90' en el banquillo y que sabe que vive su última temporada en un club del que es leyenda, pero que ahora le tiene viviendo sus horas más bajas.

"Creo que esta es probablemente una de las primeras veces esta temporada en que he tenido que tomar decisiones muy, muy, muy difíciles", puntualizó Slot, que eligió no usar al egipcio tras el mal partido que firmaron tanto él como sus compañeros ante el Manchester City por los cuartos de final de la FA Cup, cayendo 4-0 y quedando eliminados con un Mo que quedó muy retratado en un mano a mano con Donnarumma, errándolo por mucho.

Salah se quedó sin ver minutos en París / EFE

"No es solo Mo, es Alexander Isak, es Andy Robertson, es Curtis Jones, Federico Chiesa, Trey Nyoni, Rio Ngumoha y creo que me olvido de uno. Eso (la rotación) es algo completamente normal para un club como el nuestro y lamentablemente eso no ha sucedido mucho esta temporada", añadió Slot explicando sus decisiones.

"Es mejor que guarde energías"

Finalmente, consultado directamente por las razones de no ver a Salah en el campo, el neerlandés clarificó: "Creo que la última parte del partido se trató más de sobrevivir que de tener alguna posibilidad de marcar. Pero creo que fueron 20 o 25 minutos en los que solo nos dedicamos a defender, y Mo tiene muchísimas cualidades, pero que esté defendiendo durante 20 o 25 minutos en su propia área... es mejor que guarde energías para los próximos partidos".

Esta temporada, Salah y Slot ya han tenido sus más y sus menos. En diciembre, sin ir más lejos, Salah también se quedó en el banquillo los 90' durante un partido ante el West Ham. "Es la tercera vez que estoy en el banco, creo que por primera vez en mi carrera. Estoy muy, muy decepcionado. He hecho muchísimo por este club a lo largo de los años, especialmente la temporada pasada. Ahora estoy en el banco y no sé por qué", destapó, provocando un incendio que se saldó con Slot castigándole y volviéndole a aceptar en el equipo semanas más tarde.

Ahora, en pleno abril y con la temporada en definición, al Liverpool se le puede escapar la actual Champions -si no remontan en Anfield- y las posibilidades de jugar la próxima si no se apunta una mejoría en las jornadas que restan de la Premier -son quintos, pero solo con un punto de ventaja sobre el Chelsea, sexto-.