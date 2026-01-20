Slot bromea con Xabi Alonso: "Me llamó y me dijo que cogería al equipo en seis meses"

Arne Slot, técnico del Liverpool, bromeó sobre los rumores que sitúan a Xabi Alonso como su sustituto y dijo que el entrenador español le llamó y le comentó que le contratarían en seis meses.

El neerlandés, cuestionado tras el pobre rendimiento del equipo en la primera mitad de la temporada, fue preguntado por la situación de Alonso y su estrecha relación con el Liverpool después de su salida del Real Madrid hace unos días.

"Sí, sí, me llamó y me dijo: "¿Qué piensas del equipo porque voy a ir en seis meses?", señaló entre risas Slot en la rueda de prensa de este viernes.

"O a lo mejor incluso antes, a lo mejor mañana", continuó con la broma el holandés.

Ya en un tono más serio, Slot dijo que es una de las preguntas "más raras" que ha recibido.

"No sé qué decirte. Llevo aquí un año y algo, me gusta mucho mi trabajo, gané la liga el año pasado y este año lo estamos pasando un poco peor. No sé qué más decirte", contestó. "No escuché los abucheos, quizá algunos. Pero es normal que cuando empatas contra el Burnley, nadie esté contento”.

“Cuando la gente regresó a casa, las emociones se calmaron, tal vez pensaron que era demasiado”, añadía el técnico 'red'.