Slavia Praga - Athletic Club: Horario y dónde ver el partido de Champions League

Slavia Praga y Athletic Club se enfrentan este martes 25 de noviembre en el Fortuna Arena en el partido de la Jornada 5 de la Champions League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Slavia Praga - Athletic Club y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Jindrich Trpisovsky llegará al partido tras una derrota ante el Arsenal (3-0), un empate con el Atalanta (0-0), una derrota ante el Inter (3-0) y un empate con el Bodo/Glimt (2-2), por lo que está ubicado en el puesto número 30 con 2 puntos y -6 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Ernesto Valverde registraron una derrota frente al Newcastle (2-0), una victoria contra el Qarabag (3-1), una derrota frente al Borussia Dortmund (4-1) y una derrota frente al Arsenal (2-0), posicionándose en el 27.º puesto con 3 puntos y -5 en el diferencial de anotaciones.

HORARIO DEL SLAVIA PRAGA - ATHLETIC CLUB DE LA CHAMPIONS LEAGUE

El partido entre Slavia Praga y Athletic Club, correspondiente a la Jornada 5 de la Champions League, se disputa este martes 25 de noviembre a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL SLAVIA PRAGA - ATHLETIC CLUB DE LA CHAMPIONS LEAGUE

En España, el partido de Champions League entre Slavia Praga y Athletic Club se podrá ver en directo y online a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 3.

También puedes seguir toda la jornada de Champions League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.