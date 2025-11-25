En directo
CHAMPIONS LEAGUE
Slavia Praga - Athletic Club, en directo: Champions League, hoy en vivo
Sigue en vivo el partido de Champions entre Slavia Praga y Athletic Club
Slavia Praga y Athletic Club se miden en la quinta jornada de la Champions League.
Los elegidos en el Slavia Praga
El once del Slavia Praga: Stanek; Moses, Zima, Chaloupek; Doudera, Sadiek, Zafeiris, Mbodji; Provod, Sanyang y Chory.
¡Sorpresa con Nico Williams!
Soprende Ernesto Valverde dejando a Nico Williams en el banquillo. Este es el once del Athletic: Unai Simón; Areso, Vivian, Paredes, Adama Boiro; Ruiza de Galarreta, Rego; Berenguer, Sancet, Navarro; y Guruzeta.
¡Bienvenidos!
¡Buenas noches a todos! El Athletic Club visita al Slavia Praga en el partido correspondiente a la quinta jornada de la fase liga de la Champions League. Vive este auténtico partidazo con nosotros.
