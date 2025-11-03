Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

CHAMPIONS

Slavia Praga - Arsenal: Horario y dónde ver el partido de Champions League

A qué hora y dónde ver el Slavia Praga - Arsenal de Champions League

Arsenal mantuvo su invicto en Champions League después de golear al Atlético de Madrid

Arsenal mantuvo su invicto en Champions League después de golear al Atlético de Madrid / ElDesmarque

Ronald Goncalves

Ronald Goncalves

Slavia Praga y Arsenal se enfrentan este martes 4 de noviembre en el Fortuna Arena en el partido de la Jornada 4 de la Champions League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Slavia Praga - Arsenal y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Jindrich Trpisovsky llegará al partido tras un empate con el Atalanta (0-0), una derrota ante el Inter (3-0) y un empate con el Bodo/Glimt (2-2), por lo que está ubicado en el puesto número 28 con 2 puntos y -3 en el diferencial de goles.

Arteta avisó a Gyökeres: "Si no, no sirves para este nivel"

Arteta avisó a Gyökeres: "Si no, no sirves para este nivel"

Por su parte, los comandados por Mikel Arteta registraron una victoria sobre el Atlético de Madrid (4-0), una victoria sobre el Olympiacos (2-0) y una victoria sobre el Athletic Club (2-0), posicionándose en el cuarto puesto con 9 puntos y +8 en el diferencial de anotaciones.

HORARIO DEL SLAVIA PRAGA - ARSENAL DE LA CHAMPIONS LEAGUE

El partido entre Slavia Praga y Arsenal, correspondiente a la Jornada 4 de la Champions League, se disputa este martes 4 de noviembre a las 18:45 (CET) en España.

DÓNDE VER EL SLAVIA PRAGA - ARSENAL DE LA CHAMPIONS LEAGUE

En España, el partido de Champions League entre Slavia Praga y Arsenal se podrá ver en directo y online a través de Movistar Liga de Campeones 2.

También puedes seguir toda la jornada de Champions League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL