Slavia Praga - Arsenal: Horario y dónde ver el partido de Champions League

Slavia Praga y Arsenal se enfrentan este martes 4 de noviembre en el Fortuna Arena en el partido de la Jornada 4 de la Champions League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Slavia Praga - Arsenal y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Jindrich Trpisovsky llegará al partido tras un empate con el Atalanta (0-0), una derrota ante el Inter (3-0) y un empate con el Bodo/Glimt (2-2), por lo que está ubicado en el puesto número 28 con 2 puntos y -3 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Mikel Arteta registraron una victoria sobre el Atlético de Madrid (4-0), una victoria sobre el Olympiacos (2-0) y una victoria sobre el Athletic Club (2-0), posicionándose en el cuarto puesto con 9 puntos y +8 en el diferencial de anotaciones.

HORARIO DEL SLAVIA PRAGA - ARSENAL DE LA CHAMPIONS LEAGUE

El partido entre Slavia Praga y Arsenal, correspondiente a la Jornada 4 de la Champions League, se disputa este martes 4 de noviembre a las 18:45 (CET) en España.

DÓNDE VER EL SLAVIA PRAGA - ARSENAL DE LA CHAMPIONS LEAGUE

En España, el partido de Champions League entre Slavia Praga y Arsenal se podrá ver en directo y online a través de Movistar Liga de Campeones 2.

También puedes seguir toda la jornada de Champions League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.