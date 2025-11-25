Slavia-Athletic: El último tren pasa por Praga

El Athletic Club afronta una decisiva quinta jornada de la Liga de Campeones. Los de Ernesto Valverde, que viajan este martes a Praga para medirse a un Slavia también necesitado de victoria, no pueden fallar a domicilio si quieren aferrarse a sus posibilidades de acceder al play-off de la Champions.

Con tan solo tres puntos en cuatro jornadas (cosechados en la única victoria ante el Qarabag), todo lo que no sea ganar en el Fortuna Arena supondrá decir prácticamente adiós a las aspiraciones europeas en Bilbao, pues lo próximo será recibir en San Mamés al vigente campeón, el PSG, antes de cerrar la fase liga contra la Atalanta (fuera) y el Sporting CP (en casa).

Para mantener vivas las esperanzas, Ernesto Valverde ha ido recuperando poco a poco a varios de los efectivos que han ocupado la enfermería en las últimas semanas. Allí siguen Iñaki Williams, Maroan Sannadi, Beñat Prados y Egiluz, a los que se suma la baja de última hora de Nico Serrano.

Una baja de última hora

Con "una sobrecarga en la musculatura isquiosural de su pierna izquierda", el canterano queda "pendiente de evolución" y se perderá un duelo clave en el que tampoco estarán Yeray, sancionado, e Izeta, no inscrito.

Visto lo visto y a pesar de las urgencias, Ernesto Valverde podría permitirse el lujo de rotar en defensa para evitar sobrecargar de partidos a sus teóricos habituales. En ese sentido, podrían descansar Vivian, Yuri y Gorosabel para dar entrada a hombres como Paredes, Areso o Adama Boiro, confeccionando un equipo de garantías que debería poder solventar la papeleta de Praga. En ataque estarán Nico Williams, Sancet, Berenguer y Guruzeta, mientras que en la medular parten como favoritos Ruiz de Galarreta y Jauregizar, sin descartar ni a Rego ni a Vesga.

Enfrente tendrá el Athletic a un Slavia de Praga líder de la liga de la República Checa, donde todavía no conoce la derrota tras 16 jornadas. Pero la Champions es otra historia y, en competición europea, los de Trpisovsky suman solo dos puntos, uno menos que los vascos, tras caer ante el Inter y el Arsenal y empatar contra Bodo/Glimt y Atalanta.