Simeone: "No veo a Julián Álvarez para ser titular"

Julián Álvarez se tiene que ganar poco a poco a la afición del Atlético de Madrid. Y también a su entrenador. El Cholo Simeone, en la previa del debut esta temporada en Champions League ante el Liverpool, afirmó que aún no ve al '19' con la fortaleza suficiente como para iniciar en el once colchonero.

“En principio, Jonathan (David) ha llegado hace muy poco todavía, no ha podido participar por un problema que tenía en la previa del partido, y Julián está en fase de crecimiento. Todavía no lo veo para que empiece este miércoles y seguramente nos ayudará en el andar del partido”, dijo el técnico en Anfield, escenario del duelo.

“Estamos en etapa de crecimiento, de acomodarnos, porque hay muchos chicos nuevos, estuvo el tema Julián, la llegada de Jonathan David al final del mercado, los chicos de la selección que se incorporaron más bien tarde que pronto… A nadie le importa, pero es la realidad. Tendremos que ir de a poco encontrándonos y que pueda salir lo mejor cada partido de acá para adelante”, agregó.

El que seguro no estará disponible para el primer duelo de la Champions League 2026/27 para los rojiblancos es Alexander Sorloth, aún recuperándose de su lesión muscular. “Todavía se está recuperando, ha tenido esta lesión que todavía no le hace poder ayudarnos, le necesitamos y es un jugador importante para nosotros, porque nos da referencia y porque, ya sean 90, 60 o 20, lo que le toque, nos da cosas que no tenemos dentro del equipo”, dijo el argentino sobre el delantero noruego.

Sobre el rival, el Cholo afirmó que "Iraola está intentando transmitir todo lo que ha puesto en los equipos con los cuales ha trabajado. Trabaja muy bien en equipo el aspecto táctico de todos y se los ve a todos involucrados. Lleva tiempo encontrar el camino, pero va creciendo en los partidos, tiene muy buenos futbolistas, es un entrenador importante, con una claridad en lo que quiere y seguramente le llegará a los futbolistas para poder transmitir el fútbol que él siente”.

“Yo me puedo imaginar un montón de partidos. La realidad va a ser lo que pase dentro del campo. Nosotros los entrenadores siempre nos imaginamos presionar en campo rival, tener la pelota, poder atacar, encontrar al tercer hombre, meter mucha gente en el área, que aparezcan los goles… Pero después está el juego real, que es lo que pase cuando empieza el partido. Y pasan un montón de cosas que no pasan por la imaginación, sino por la realidad de lo que pasa en el campo”, añadió sobre cómo espera el partido en Anfield.

En cuanto a las diferencias de estilo de ambos equipos, Simeone fue claro: “No sé qué podemos llamar estilos. Qué es atacar y qué defender todavía no lo entiendo. Entiendo que se puede tener la pelota un montón de tiempo y no patear al arco y entiendo que se puede atacar tres veces y ganar un partido y atacar 18 y perderlo. No entiendo de estilos, entiendo de equipos y hay equipos que tienen tendencia de intensidad y agresividad como lo tiene el Liverpool y el Atlético creo que también ha transmitido esa sensación desde el juego”.

Uno de los objetivos del club es llegar esta edición a la final, que se disputa en el Metropolitano. “Creo que para el club es muy importante que la final se juegue en el Metropolitano y para nosotros tenemos que trabajar un montón para poder aspirar a poder llegar a un lugar privilegiado”, expresó el técnico.

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Finalmente, en cuanto a la dura derrota este fin de semana en San Mamés, Simeone afirmó que no cree que "haya sido motivación lo que corresponde a lo que nos pasó en Bilbao, fue desatención y en la desatención perdimos un partido que lo teníamos bien jugado y controlado. No fue motivación. La motivación es otra cosa. Nos vamos a encontrar un estadio maravilloso, un ambiente increíble, un inicio de partido trepidante y a ver si estamos fuertes para sostener eso que va a aparecer”.