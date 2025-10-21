Simeone, superado: "No tengo nada que decir al equipo"

Suspirando, mascullando entre dientes, a Simeone se le vio completamente fuera de sí en la banda del Emirates Stadium. A cada gol, el gesto del argentino se torcía más. Y fueron cuatro. El planteamiento del técnico colchonero duró una hora, hasta el gol de Magalhaes.

Superado

El Cholo no fue duro en la crítica, al menos de puertas hacia fuera. El preparador rojiblanco no puso paños calientes al revés. No era el día. "Fueron superiores y muy contundentes en ese tramo final del partido. A partir del gol a pelota parada, el Arsenal encaminó el choque a su favor. Por méritos propios", dijo el míster del Atleti.

Simeone, sonriente tras saludar a Arteta / EFE

Simeone no reprochó el trabajo de sus futbolistas. Al contrario. Admitió la superioridad del Arsenal y reconoció que no tenía "nada que decir" a sus jugadores: "Fueron superados por un equipo que fue mejor en el cómputo global".

Julián pudo cambiar el duelo

El argentino, sin embargo, reconoció que el resultado podía haber sido distinto de haber tenido un poco más de fortuna en el remate, como dos acciones de Julián Álvarez que no acabaron en gol por muy poco. "Son pequeños detalles que podían haber encaminado el partido hacia nosotros. El Arsenal ha hecho un trabajo muy bueno, tanto a nivel defensivo como ofensico. Es un equipo que corren todos juntos", elogiaba el Cholo, que apuntó que durante una hora "convivieron" muy bien con el encuentro, pero se acabó escapando en "catorce minutos contundentes".

Simeone, en la banda del Emirates Stadium / EFE

Al Atlético también se le escapó el partido de Liverpool, el estreno de esta edición de la Champions League, por una acción de estrategia materializada por Van Dijk. Simeone reconoció ser un "enamorado" de las acciones de pizarra. "Hay equipos que trabajan muy bien la pelota parada. Tiene mucho valor anotar así y más cuando es el gol que abre el marcador", concluyó el técnico en declaraciones a 'Movistar'