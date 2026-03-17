Simeone sigue respaldando a Julián: "Confío y creo en él"

El Atlético de Madrid tiene pie y medio en octavos de final de la Champions League. Pero falta el medio. Y eso es algo que a Diego Simeone jamás le tranquilizará. El entrenador del conjunto colchonero habló en la previa del duelo ante el Tottenham que disputarán en Londres, choque de vuelta tras el 5-2 que le endosaron los rojiblancos a los ingleses en la ida en el Riyad Air Metropolitano.

Julián Álvarez. / AFP7 vía Europa Press

En su palabra, el Cholo defendió la labor de un Julián Álvarez que marcó un doblete en la ida y viene sacudiéndose de un tramo de temporada que le pilló con la pólvora mojada: "He hablado ya bastante de Julián en todo este tiempo. Saben lo que confío y creo en el jugador que tenemos y espero que pueda quedarse muchos más años y sumar más partidos".

También puntualizó elogios respecto a Marcos Llorente: "Es importante en cualquier partido, no sólo contra equipos ingleses. Empezó en el banco y fue creciendo, especialmente desde el año de la Liga, hasta hoy. Es importantísimo para nosotros".

Marcos Llorente, jugador del Atlético / EUROPA PRESS

Simeone, fiel a su estilo, sabe que no será fácil sacar otro buen resultado a pesar de estar muy por delante en el global de la eliminatoria: "Preparamos las eliminatorias siempre igual, pensando en los 180 minutos y luego veremos qué puede suceder. Queremos competir de la misma manera que llevamos haciendo hasta ahora. Algunas veces llegamos más lejos, pero el nivel competitivo sigue estando. Jugará con la intensidad, con el entusiasmo".

Con los cinco goles ante los 'spurs', el Atlético se confirmó como uno de los equipos más goleadores de esta Champions con 29 dianas. Para el Cholo no es importante: "No me detendría en la cantidad de goles o no para ser ofensivo o defensivo. Un equipo intenta ser lo más completo posible y dependiendo de la confianza se es o no".

También dejó Simeone palabras para el central rival, 'Cuti' Romero, que está recuperado de sus problemas físicos y se le espera como titular: "Como hincha argentino admiro su personalidad, su juego y su trabajo defensivo. Como hincha de Argentina que ha visto más partidos suyos que del Tottenham, soy un admirador de su juego".