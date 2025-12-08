Simeone saca pecho: "En Barcelona competimos bien"

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, redujo este lunes las causas del recorrido irregular como visitante de su equipo, con tan solo dos triunfos en diez salidas, a la falta de “contundencia”, antes de su duelo contra el PSV Eindhoven, que “ya ha demostrado de lo que es capaz contra Nápoles y Liverpool”.

“Falta tener esa contundencia que te acerca siempre a encarrilar los partidos. Creo que la contundencia es clave cuando juegas fuera de casa”, proclamó el técnico, que insistió en ello incluso cuando fue interrogado por más motivos que expliquen las diferencias entre sus encuentros como local, con 10 victorias en 11 partidos, y como visitante, con 2 triunfos en 10 compromisos, entre LaLiga y la Liga de Campeones en esta temporada.

"EL EQUIPO ESTÁ COMPITIENDO BIEN"

“Es que para mí pasa todo por ahí. No veo mucho más. El equipo está haciendo buenos partidos. Con el Betis tuvimos la suerte de empezar ganando rápidamente (venció por 0-2) y con el Getafe en el primer tiempo tuvimos situaciones para poder encaminar el partido, no lo hicimos, se complicó, llegamos al minuto 80 apretados y tuvimos la suerte de que un gol en propia puerta nos benefició”, repasó de sus dos triunfos lejos del Metropolitano.

Simeone, que “no” tiene “duda” de que hay “empezar fuerte” los partidos fuera de casa, “porque, como siempre sucede, los equipos de local son más fuertes”, reiteró que su conjunto necesita “seguir en la misma línea” en la que está, más allá de esos marcadores.

“El equipo está compitiendo bien. Para mí, en Barcelona y en Bilbao competimos bien. No ganamos, porque el fútbol tiene estas situaciones, que a veces te toca ganar o perder, ver qué pudiste hacer mejor, felicitar al rival y enfocarte en lo que viene”, miró hacia adelante el entrenador, que también fue preguntado por el desgaste mental que pueda suponer esas derrotas para su equipo, tras haber encadenado siete victorias antes del Camp Nou.

Simeone junto a Hansi Flick / EFE

“Si me guío por los resultados, no han sido positivos como habríamos querido. Si me guío por los partidos que hemos jugado fuera de casa desde el Espanyol inclusive, hicimos cosas muy buenas. Hay varios partidos fuera de casa que no pudimos ganar por contundencia o porque los rivales sí tuvieron contundencia”, remarcó.

“Los jugadores están tan acostumbrados a jugar tan seguido que ellos van con una inercia, que es mejor cuando te toca ganar. El Bilbao venía de dos partidos seguidos perdiendo, apareció el gol en el último minuto, tuvimos el gol de Sorloth y lo ganaron ellos. El fútbol tiene estas cosas, cambios continuos en el juego, y hay dos maneras de trabajar: hacer las cosas bien y hacer las cosas mal. Haciendo las cosas bien nadie te asegura que vayas a ganar y haciendo las cosas mal seguro que pierdes”, avisó en la rueda de prensa.

“Llevamos catorce años, de visitante habremos ganado alguna vez…”, ironizó el técnico argentino, que añadió: “Intentaremos poder seguir demostrando el camino que es el día a día y la paciencia de que hay veces que te toca ganar y otras que no”.

Este martes visita al PSV Eindhoven. “Un rival duro, que juega muy bien, muy valiente, con muchas alternativas de juego por todos los lados y ha demostrado con el Nápoles (al que goleó 6-2) y el Liverpool (al que superó por 1-4) de lo que es capaz”, destacó Simeone, que insistió en las “variantes ofensivas” de su adversario, aparte de su “posesión”, su “velocidad” y su “juego vertical”.