Simeone se rinde a Griezmann entre lágrimas: "La sociedad necesita gente como tú"

El Altético de Madrid tiene ante sí la primera de dos finales particulares. Porque el duelo ante el Barça, aunque sea de cuartos de la Champions League, tendrá aroma a choque definitivo para ambos intereses. En Liga ya probaron algo de la tensión que se vivirá, primero en el Spotify Camp Nou, y luego en el Metropolitano. Justamente, en la previa de la ida en el feudo blaugrana, Diego Simeone compareció ante la prensa junto a Antoine Griezmann, al que aprovechó para darle un emotivo mensaje.

Simeone y Griezmann llegando a la rueda de prensa / VALENTÍ ENRICH

"Quiero, antes de comenzar, agradecerle a Antoine todo su trabajo y humildad. Eres una persona admirable en una sociedad que necesita gente como tú. Gracias por todo lo que nos diste, nos das y lo que nos seguirás dando. Gracias por tu compromiso, por como te comportas siempre, sabiendo diferenciar la relación que tenemos y no pasar esa línea de amigo y jugador. Te considero jugador y amigo. Quedan ocho partidos de liga, un partido de Copa y, si Dios quiere, jugaremos cinco partidos más de Champions. Te invito a que sigas disfrutando. Te quiero mucho. Pero si mañana no corres vas fuera (risas)".

Le preguntaron al argentino si era el mejor jugador que había entrenado: "Se van a poner celosos varios. Llegó muy joven, jugaba en la banda, pasó meses difíciles para entender dónde estaba. Empezamos a hablar de que jugara por dentro, y tiene una capacidad mental increíble. Muchas veces ha marcado más goles que lo que el equipo mostraba a nivel competitivo. Es uno de los mejores, claro, sin duda".

El Cholo meditando durante una pregunta / VALENTÍ ENRICH

El argentino desveló también que estuvo en contacto todo el tiempo con la decisión del galo: "Siempre le he dado mi parecer como entrenador, y como persona que le quiere. No soy su padre, soy su entrenador. Él ha devuelto su cariño y afecto para corresponderle de la misma manera. Él me ha dicho lo que sentía y le entendí".

"Estamos aquí para competir y hacerles daño"

Ya dejando los afectos a un lado, llegó el momento de hablar del Barça. Se puso serio el Cholo: "Es un rival muy importante en un momento clave de la competición. No hay rival menor. Siempre es compleja la Champions, sabemos de lo difícil que es el Barça, especialmente en su casa. Estamos aquí para competir y para hacerles daño".

También puntualizó sus ideas sobre el estilo ofensivo tanto suyo como de los blaugrana: "Todos los equipos cuando atacan más, defienden mal. Juegan con riesgos. Mira al Barça, su elección es perfecta. No tienen problema en, si reciben un gol, marcar tres. Nosotros estamos en un proceso de atacar mejor de lo que defendemos. Esperemos representar lo que queremos en el campo".

Destacó también Simeone que da igual el rival: "Nosotros sabemos dónde estamos y a quién nos vamos a enfrentar. Les tenemos respeto, pero tenemos mucha ilusión. Necesitamos seguir adelante, no importa quién esté al frente. El camino es avanzar", dijo, al tiempo que dejó un enigmático análisis al ser consultado sobre si el partido liguero tendría influencia en su planificación: "¿Cuál tiempo, el primero o el segundo? No, no creo que nos cambie mucho".