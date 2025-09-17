Simeone responde al aficionado que le insultó: "Que tenga consecuencias"

El 3-2 de Virgin van Dijk desató la locura en Anfield. Y la mala educación. Un grupo de aficionados ingleses se encararon con Diego Pablo Simeone, realizándole peinetas a un palmo de su cara. El argentino, pasional como pocos, se revolvió y tuvo que ser sujetado por las fuerzas de seguridad para evitar que la sangre llegara al río Mersey.

Simeone se refirió a lo sucedido en los últimos minutos del partido y reconoció que perdió los nervios ante el gesto de un hincha 'red' cuando las pulsaciones estaban a mil por hora. "Hablan de respeto... Si luchamos contra el racismo, también hay que luchar contra esto. Te insultan todo el partido. No puedes decir nada porque eres el entrenador. Sabes qué es que te estén insultando durante noventa minutos... Al final soy persona. El árbitro ha dicho que me entendía, pero que me tenía que expulsar", reconocía el 'Cholo' en las cámaras de 'Movistar'.

Simeone, ante el Liverpool / EFE

Mal inicio, mal final

El técnico argentino reclamó una sanción para el espectador que se encaró con él y espetó al Liverpool: "Esperemos que el club identifique al hincha y que tenga sus consecuencias. Sé que el que tengo que estar tranquilo soy yo. Soportar los gestos, los insultos, cualquier situación que se dé. Estás en una posición en la que sólo toca soportar", apuntó Simeone con una sonrisa irónica en su rostro.

En cuanto al partido, Simeone admitió que el equipo no empezó bien y que acusaron el 1-0 tan rápido. "El primer gol nos sacó un poco de lo que teníamos planeado y el segundo fue un golazo. Eso sí, a base de espíritu hemos ido igualando el partido y nos hemos marchado al descanso con un 2-1 alentador que nos metió de lleno. En la segunda mitad hemos elevado todavía más el nivel y apareció el 2-2 de Marcos (Llorente). El gol de Van Dijk nos deja tristes pero contentos porque hemos demostrado qué hay que tener para jugar en el Atlético de Madrid", concluyó.