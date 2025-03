Simeone: "El Real Madrid con nosotros la pasa mal"

La imagen de Diego Pablo Simeone completamente desatado tras caer eliminado en los penaltis quedará para el recuerdo. El argentino se dejó la voz intentando levantar los ánimos de un equipo roto y una afición desolada. Ya ante la prensa, el técnico del Atlético de Madrid quiso mantener el mismo espíritu de sus acciones en palabras:

"Estamos orgullosos del equipo que tenemos y cómo competimos siempre, eso quedará para la historia. Fue un partido bien controlado, tuvimos ocasiones para ampliar el marcador y no tuvimos la decisión controlada. Los penaltis no se trabajan, por lo que parece toca o no toca, pero el árbitro lo interpretó de esa manera", analizó el técnico.

"Nos eliminan como casi siempre en Champions pero la pasan mal", comentó sobre el hecho de que el Madrid siempre les vence por la mínima en Europa.

Oblak no pudo ser decisivo

El primer protagonista en los micrófonos tras la tanda de penaltis, no obstante, fue Jan Oblak. El arquero colchonero, que en su día no pudo ser diferencial en la final de 2016, no empezó acertado la tanda de penaltis, y aunque detuvo el cuarto de Lucas Vázquez, no pudo ser decisivo para los suyos:

"Estamos decepcionados con la derrota, infelizmente no hemos podido remontar. ¿El penalti de Rüdiger? Si me llego a tirar antes era más fácil, pero no he llegado bien al balón. Esa suerte que no hemos tenido, así es el fútbol y no ha podido ser", comentó sobre el gol decisivo del alemán.

"Queda mucha temporada, no es lo que queríamos, queríamos llegar a la final de Champions y tenemos que levantarnos. Todavía seguimos vivos en Liga y Copa y ojalá lo hagamos bien y lleguemos lejos", aseguró sobre los otros objetivos de la temporada.