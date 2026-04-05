Alerta para Simeone ante el Barça en la Champions League: ocho apercibidos

La trilogía Barça-Atlético (o Atlético-Barça) no ha hecho más que empezar. Consciente de que LaLiga está perdida y de que, además de la Copa, el foco está en la 'Orejona', Diego Pablo Simeone no quiso correr riesgos: no solo alineó un once con futbolistas de la unidad B, sino que también reservó a varios jugadores que serán titulares el próximo 8 de abril en el Spotify Camp Nou. Incluso hizo debutar a Morcillo y Taufik, del Atlético Madrileño y del Atlético C, respectivamente.

"Era un buen momento para que Lookman, Julián Alvarez y los que no puse descansaran", aseguró el preparador argentino. Hancko, Marcos Llorente -sancionado por ciclo de cinco tarjetas amarillas- y Jan Oblak-lesionado- no disputaron ningún minuto en el duelo liguero del sábado que se llevó el Barcelona.

Dosificados

A los cinco, salvo sorpresa, se los espera en el once del Cholo en el Spotify Camp Nou. Llorente, ante las ausencias de Cardoso y Barrios, apunta a formar en la medular junto con Koke, que fue sustituido al descanso. Matteo Ruggeri, el habitual lateral izquierdo titular, no jugó de inicio tampoco, aunque sí que jugó toda la segunda mitad al ser el recambio del capitán.

Marcos Llorente celebra su gol contra el Tottenham / Europa Press

El italiano es la opción más probable para hacer frente a Lamine Yamal, que el sábado desbordó una y otra vez a un Nico González que acabó expulsado. Al lado derecho de la defensa, con Marc Pubill en duda por su lesión en el costado, apuntan Molina y Le Normand, como lateral y central, respectivamente. Ambos disputaron los noventa minutos el sábado, asomando Giménez como alternativa para el eje.

Una dosificación colectiva que toma todo el sentido del mundo... pero no quita que muchos de ellos estén apercibidos en la Champions, lo que añade un plus de tensión: cualquier amarilla en el Spotify Camp Nou los dejaría fuera de la vuelta en el Riyadh Air Metropolitano.

Lamine Yamal y Ruggeri luchando por un balón / Valentí Enrich / SPO

Alerta amarilla

Agarren papel y boli que la lista de apercibidos es larga: Robin Le Normand, Clement Lenglet, Marc Pubill, Matteo Ruggeri, Marcos Llorente, Thiago Almada, Pablo Barrios y Giuliano Simeone.

Nada menos que ocho los futbolistas colchoneros que están a una tarjeta de ser sancionados con un partido de suspensión si ven la amarilla en el Spotify Camp Nou el miércoles 8 de abril, por lo que se perderían la vuelta en el Riyadh Air Metropolitano (14 de abril).

Giuliano Simeone celebra su gol contra el FC Barcelona / Europa Press

A excepción del lesionado Barrios y de un Pubill que es seria duda para el choque, el resto corren el riesgo de ser amonestados en Barcelona. Especialmente los que apuntan a ser de la partida: Llorente, Giuliano, Ruggeri y Le Normand. Sir ir más lejos, el polivalente futbolista causó baja el sábado al ver la quinta amarilla en el derbi madrileño.

Y, considerando que el ambiente estuvo caldeado, el riesgo de ver la amarilla es aún mayor, ya sea por protestas o por alguna tangana que pueda producirse sobre el césped.

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