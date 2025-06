Simeone, sobre el penalti de Julián: "Fuimos ultrajados"

Más leña al fuego. Horas después de que la International Board censurará la decisión de Szymon Marciniak en el ya celebérrimo doble toque de Julián Álvarez en la tanda de penaltis del Atlético-Real Madrid de Champions, Diego Pablo Simeone expuso cómo vivió aquel momento que finalizó con la eliminación europea de su equipo.

Un momento "duro"

El técnico argentino, en una entrevista concedida a 'DAZN', no se mordió la lengua y reconoció que la anulación del gol de la 'Araña' "ni se entiende, ni se entenderá". El Cholo admitió su frustración, especialmente una vez revisadas las imágenes postpartido. "En ese momento estaba caminando porque no quería ver los tiros de penal. Cuando veo que es gol, pues gol. De repente lo anulan y pregunto qué pasó. Me cuentan que tocó dos veces la pelota. Pues sí, habrá tocado dos veces la pelotra. Claro, cuando al ver el partido después de que terminó y la pelota no la tocó... es duro. En aquel momento nos sentimos ultrajados, violentados".

Simeone, entrenador del Atlético de Madrid / EP

Y es que aquel penalti podría haber supuesto la clasificación del Atlético de Madrid para los cuartos de final de la Champions, una competición en la que, hasta ese fatídico momento, estaban ofreciendo un excelente nivel. "No era un penal más, sino un penal para meterse en cuartos en una Champions muy buena para nosotros. Sentimos bronca. Sinceramente, bronca. Estas son las jugadas que quedarán para la historia del fútbol", espetó el preparador colchonero.

Llueve sobre mojado

No fue la primera vez que el Atlético de Madrid salió perjudicado en un enfrentamiento directo ante el Madrid en la máxima competición europea. Simeone recordó la final de 2016 en el Giussepe Meazza de Milan y el gol de Sergio Ramos en el minuto 93, un tanto que no debió haber subido al marcador al estar el defensa andaluz en fuera de juego. "Me acuerdo del gol de Ramos. Yo estaba al lado del juez de línea. Ví que era fuera de juego y él vio eno lo era. Años después el árbitro admitió que se habían equivocado", aseveró el técnico. "Los momentos no vuelven y ese momento -el del penalti de Julián- no va a volver. Queda como un ultrajo", concluyó.