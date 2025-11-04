Simeone: "El partido fue duro, muy duro"

El Atlético de Madrid venció al Union Saint-Gilloise con algo de sufrimiento. El cuadro rojiblanco se impuso por 3-1 para firmar su segunda victoria en esta edición de la Champions, manteniendo vivo el objetivo de alcanzar las primeras ocho posiciones que dan acceso directo a los octavos de final.

Satisfecho con el trabajo del equipo se mostró Diego Simeone tras un encuentro que definió como "muy duro". "Era un equipo duro, difícil. Pese a que el otro día contra el Inter su resultado fue un 4-0 abultado, hasta al Inter le costó mucho empezar a ganar el partido. En una pelota parada, en un córner sacaron ventaja. Y ya en la segunda parte hicieron un partido mejor", comenzó diciendo.

"Hoy no me imaginaba otro escenario, un equipo bien cerrado, trabajado, en busca de salir al contragolpe. Y nosotros intentando ir de menos a más para que con su cansancio pudiésemos empezar a progresar", añadió el técnico rojiblanco.

Giuliano, MVP

No marcó, pero el hombre del partido fue sin duda Giuliano Simeone, que se llevó el MVP tras ser un auténtico puñal por la banda derecha. Asistió a Julián en el primer tanto rojiblanco y se lo dejó todo sobre el verde hasta ser sustituido en el 88'.

"Está trabajando bien, necesita seguir en esa línea, el quiere más y para llegar al lugar que él aspira necesita mantener esa misma humildad y fuerza y ganas de crecer. Yo ya se lo he recordado todo eso", aseguró el 'Cholo'.

Sobre el 1-0, lo definió como "un golazo". "Giuliano aprovechó su potencia, su velocidad, en el uno a uno fue determinante y Julián luego hizo un golazo, el control no fue cómodo pero el disparo es espectacular".

Finalmente, el argentino también elogió al Union Saint-Gilloise. "Ellos no cambiaron nunca el juego, solo metieron todavía más gente alta en los últimos cinco minutos para intentar generar peligro en la pelota parada. Nosotros buscamos jugadas de contragolpe, aparecieron y Marcos (Llorente) terminó de cerrar un partido que fue duro, muy duro", concluyó Simeone.