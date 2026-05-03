Simeone mete el primer gol del Arsenal-Atlético

El próximo martes 5 de mayo puede ser un día histórico para el Atlético de Madrid. Los rojiblancos están a un paso alcanzar una nueva final de la Champions si logran derrotar al Arsenal en el Emirates Stadium. La batalla final no ha comenzado, pero Diego Simeone ya le ha marcado el primer gol a Mikel Arteta en Liga.

Desde que el Atlético derrotase al FC Barcelona en cuartos de la Liga de Campeones, tanto el técnico argentino como el club colchonero lo apostaron todo a la Champions. El liderato de LaLiga ya era inalcanzable y la renta con el quinto clasificado era más que suficiente para no volver a pensar en LaLiga. 'Desvirtúan de la competición', decían algunos.

Pero Diego Simeone, ajeno a las críticas, no modificó su hoja de ruta. Aprovechó los compromisos ligueros para dar descanso a los teóricos titulares y apostar por una serie de canteranos que han respondido a la perfección. Y mientras el Atlético derrotaba al Valencia con un equipo plagado de suplentes y de futbolistas del filial, el Arsenal de Mikel Arteta se veía obligado a desgastar a prácticamente toda su alineación titular.

El entrenador del Atlético de Madrid Diego Simeone durante el partido de la jornada 34 de LaLiga EA Sports entre el Valencia y el Atlético de Madrid, este sábado en el estadio de Mestalla / EFE

Desgaste o no desgaste, la cuestión

Solo Hincapié y Martinelli, en el once inicial en Madrid, se quedaron sin minutos en un duelo en el que tanto Zubimendi como Madueke partieron desde el banquillo en la goleada al Fulham. Los 'gunners' siguen peleando por la Premier, donde deben ganar todos los partidos que restan y cosechar una diferencia de goles más amplia que la del Manchester City, un hándicap que les obliga a no aflojar y que impidió a Arteta reservarse piezas y energías pensando en la Champions, algo que sí hizo el Atlético.

Arteta, durante el Arsenal-Fulham / EFE

Simeone, en su partido número 1.000 como entrenador, presentó en Mestalla un once inédito, sin un solo futbolista que fuese titular en la ida de la Champions, ni siquiera Oblak. Es más, en la segunda mitad, con ficha del primer equipo tan solo entraron Koke y Griezmann, dos futbolistas veteranos a los que el técnico dio un cuarto de hora para mantenerlos a tono físicamente a la altura de lo que exige una semifinal europea.

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Mientras tanto, en Londres aparecieron Saka, Gyökeres, Rice, Saliba, Ben White... Todos disputaron la ida en el Metropolitano, jugaron el sábado en la competición doméstica y serán de la partida en la vuelta de Champions en el Emirates tras el 1-1 de la ida. El desgaste fue inevitable, algo que deberá notarse el martes sobre el verde en favor de Simeone.