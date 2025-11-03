Simeone: “Tenemos mucho margen de mejora”

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, expresó este lunes que su equipo tiene “mucho margen de mejora” en esta temporada, asumió que sólo “vale ganar” y remarcó varias veces que su conjunto “necesita” vencer este martes al Union Saint Gilloise en la cuarta jornada de la primera fase de la Liga de Campeones.

Ya superado el primer tramo irregular, donde “es normal y lógico que la crítica siempre aparezca”, el Atlético ha ganado seis de sus últimos ocho duelos entre todos los torneos.

“Estamos en un lugar exponencial donde sólo vale ganar. Y, a partir de ganar, tienes más razones o menos. Después, la crítica existirá siempre y es parte de todo lo que envuelve el lugar cual tenemos. El equipo siempre lo he visto en la búsquedaque vamos avanzando. Creo que tenemos mucho margen de mejora y cuanto más rápido se adapten todos los que han llegado seguiremos evolucionando para mejor”, expresó en rueda de prensa.

Simeone durante la rueda de prensa / EFE

“Necesitamos ganar y, para poder estar en Champions, en los lugares que el club busca, el equipo necesita y la gente se ilusiona, necesitamos de nuestra gente. Y ellos tienen que tener la seguridad de que son muy importantes cuando jugamos en casa”, proclamó sobre la afición, mientras insistió en lograr un triunfo que parece indispensable, más allá de los goles a favor o en contra durante el duelo que se disputará en el Metropolitano.

“En principio, lo más importante es ganar. Después, todo lo que pueda pasar a partir de ese triunfo, todo siempre es mejor, pero lo importante está claro que es ganar”, remarcó Simeone, que insistió en los mismo cuando fue preguntado por alguna hipotética rotación en su once: “Hay que ganar. Intentaremos poner a los jugadores que creemos en condiciones para poder ganar el partido”.

El Union Saint Gilloise suma también tres puntos en tres jornadas. “Nosotros tenemos la necesidad de puntos en el lugar que estamos en Champions y eso solo de por sí te genera el compromiso y la responsabilidad del partido que tenemos. Nos vamos a encontrar un equipo que busca aprovechar su velocidad, estando cerrado y saliendo con sus carrileros, que son veloces, para intentar comprometer el partido”, dijo.

Simeone y Koke en la rueda de prensa previa al partido de Champions / EFE

“Es un equipo que ha cambiado de entrenador hace tres o cuatro semanas como mucho, mirando la Champions ha competido muy bien en el primer partido con el PSV (al que ganó 0-3) y en el encuentro con el Inter había competido muy bien hasta el minuto 40, cuando recibe el primer gol de pelota parada del Inter. Después, cambia el juego y es muy favorable al Inter (el equipo italiano venció por 0-4)”, analizó.

“Un equipo que tiene velocidad en sus atacantes, normalmente ha jugado casi todos los partidos que hemos visto con una línea de cinco, nos imaginamos algo similar, esperando la velocidad que tiene en los tres atacantes y esperamos poder llevar el partido a donde creemos que le podemos hacer daño”, prosiguió el técnico argentino.

También fue preguntado por el buen rollo visto en el entrenamiento de este lunes, cuando él se incorporó a un rondo con los jugadores. “En este, y todos los años que llevo en el club, me siento agradecido y feliz, con gratitud siempre al club primero por poder sostenerme y a los futbolistas por corresponder en el campo con lo que hacen. En cada día en los entrenamientos intentamos llevarlo de la mejor manera. Hoy justo faltaba uno y no creo que lo hice tan mal”, sonrió el técnico al concluir con la respuesta.