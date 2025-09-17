¡Simeone casi llega a las manos con un aficionado!

Diego Pablo Simeone volvió a protagonizar un nuevo episodio polémico en su carrera como entrenador. Esta vez fue Anfield el escenario de la última salida de tono del técnico argentino, que reaccionó efusivamente a la provocación de un aficionado del Liverpool tras el gol en el tiempo de descuento de los ingleses.

El Atlético de Madrid sufrió una derrota durísima este miércoles ante el Liverpool en su debut en Champions. A pesar de encajar dos tantos tempraneros en Anfield, los colchoneros se sobrepusieron y plantaron cara a los campeones de Inglaterra. Marcos Llorente, con un doblete, permitió a los rojiblancos empatar un partido que parecía encaminado a la goleada... pero que terminó con el mismo sabor amargo de boca que siempre en Champions para el Atleti.

Simeone se encara con la grada

Virgil van Dijk, con un cabezazo inapelable, anotó el tercer tanto del Liverpool en un saque de esquina que Robin Le Normand no acertó a defender. Anfield desataba la locura, mientras que en los banquillos Simeone perdía la cabeza con señales evidentes de frustración.

El argentino se enfrentó a un aficionado en la grada que, según el técnico, le había provocado con un 'peineta'. Simeone se encaró con la persona, requiriendo de la presencia de la seguridad para separar a ambos protagonistas. La reacción del técnico fue motivo de muchos comentarios en redes sociales, muchos recriminando su actitud a pesar del feo gesto desde las gradas hacia el entrenador argentino.