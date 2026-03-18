Simeone no teme al Barça: "Cuanto más juegas contra ellos, menos miedo tienes"

El Barça ya tiene rival para los cuartos de final de la Champions League. Será el verdugo de la Copa del Rey, y una oportunidad de revancha ante todo un Atlético de Madrid. El conjunto de Diego Simeone viajó a Londres con una ventaja de 5-2 y, aunque cayó derrotado por 3-2, será el rival del conjunto blaugrana en la próxima fase. Al respecto habló el entrenador argentino, que valoró positivamente la clasificación resistiendo en Inglaterra y se pronunció sobre su próximo rival.

En los micrófonos de Movistar+ tras el encuentro, Diego Simeone se mostró, sobre todo, "contento": "Contento por el crecimiento del club, contento por el crecimiento del equipo y la continuidad de la posibilidad de avanzar a cuartos de final, entre los ocho mejores de Europa. Sabemos que cada vez va a ser más difícil, pero tenemos una ilusión bárbara".

No fue un día fácil para el Atlético, aunque no vio peligrar la eliminatoria en ningún momento gracias a la renta cosechada en la ida en el Metropolitano: "El partido fue incómodo, sinceramente, nunca pudimos manejarlo totalmente. No empezamos bien, cuando nos marcaron reaccionamos, en el vestuario hablamos de no necesitar golpes para estar metidos en el partido. Empezamos de la mejor manera el segundo tiempo, con el empate, ellos volvieron a marcar, volvimos a empatar, pudimos hacer el tercero... No lo aprovechamos y terminó con ese penalti que ya les daba como ganadores".

Uno de los mejores jugadores del partido, quizás el mejor, fue Juan Musso, portero rojiblanco. "Su actuación fue muy buena, la de él y la de varios chicos. Me encantó Cardoso, hizo un partidazo, con un ritmo enorme, partidazo de Julián, de Lookman, de Hancko, de Robin Le Normand... Hay varios que hicieron un gran partido para estar una vez más en cuartos de final y para seguir compitiendo como queremos", valoró Simeone, elogiando a muchos de sus futbolistas.

También a un Lookman que fue sustituido en la segunda mitad: "El primer gol es todo de él, tiene la calma para tomar decisiones en el final de jugada y termina con un golazo espectacular de Julián. Luego no queríamos quedarnos con uno menos y pensábamos que Baena nos iba a dar cosas. Me voy contento con el trabajo de todos".

Más partidos, menos miedo

Eliminado el Tottenham, ahora es el Barça quien vuelve a cruzarse en el camino del Atlético de Madrid. Pero a Simeone se le notó muy confiado, sobre todo porque cuantos más partidos dispute contra los azulgranas, más conocerá al equipo de Flick: "Yo siempre saco cosas de la gente que me acompañó y gente que nos dio mucho. Por ejemplo Germán Burgos. Siempre nos decía: 'Hay que jugar amistosos contra el Barcelona, contra el Madrid, contra el Bayern... Porque contra más partidos juegas contra ellos, menos miedo tienes'".

Aunque Simeone avisa: "Eso no quiere decir que con eso vayamos a ganar o no, pero posiblemente jugando más seguido más posibilidades tengamos de encontrarles en la vuelta".