Simeone y Griezmann, en directo: rueda de prensa previa al Barça - Atlético de Champions

Sobre el adiós de Griezmann

Hay charlas que no se cuentan. Hemos hablado mucho. Siempre le he dado mi parecer como entrenador, y como persona que le quiere. No soy su padre, soy su entrenador. Él ha devuelto su cariño y afecto para corresponderle de la misma manera. Él me ha dicho lo que sentía y le entendí.