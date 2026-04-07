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CHAMPIONS LEAGUE
Simeone y Griezmann, en directo: rueda de prensa previa al Barça - Atlético de Champions
El entrenador del Atlético de Madrid comparece en la previa de los cuartos de final de la Champions League 2025/26 junto a Antoine Griezmann
Sigue en directo la rueda de prensa previa al Barça-Atlético de Champions del técnico colchonero, Diego Pablo Simeone, y su jugador Antoine Griezmann.
Hasta aquí la rueda de prensa
Finalizan las intervenciones de Diego Simeone y Antoine Griezmann previo al duelo ante el Barça.
Sobre la influencia del partido de Liga
¿Cuál tiempo, el primero o el segundo? No, no creo que nos cambie mucho.
Sobre soñar con el título
No. Pienso solamente en el Barcelona.
Sobre la lesión de Oblak
Está mejor, trabajando muy bien, pero no está al 100%. Es mejor que continúe jugando Juan (Musso). Esperamos que esté en condiciones para el Sevilla.
Sobre la confianza ante el Barça
Nosotros sabemos dónde estamos y a quién nos vamos a enfrentar. Les tenemos respeto, pero tenemos mucha ilusión. Necesitamos seguir adelante, no importa quién esté. El camino es avanzar.
Sobre las amarillas y la tensión
No estoy al tanto de las amonestaciones.
Sobre el equipo y cómo ataca
Todos los equipos cuando atacan más, defienden mal. Juegan con riesgos. Mira al Barça, su elección es perfecta. No tienen problema en, si reciben un gol, marcar tres. Estamos en un proceso de atacar mejor de lo que defendemos.
Sobre cómo hacerle daño al Barça
Mañana, a partir de las 21.00h, esperemos representar lo que queremos en el campo. Y que lo puedas ver.
Sobre el Barça
Un rival muy importante en un momento clave de la competición. No hay rival menor. Siempre es compleja la Champions, sabemos de lo difícil que es el Barça, especialmente en su casa. Estamos aquí para competir y para hacerles daño.
Sobre el adiós de Griezmann
Hay charlas que no se cuentan. Hemos hablado mucho. Siempre le he dado mi parecer como entrenador, y como persona que le quiere. No soy su padre, soy su entrenador. Él ha devuelto su cariño y afecto para corresponderle de la misma manera. Él me ha dicho lo que sentía y le entendí.
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