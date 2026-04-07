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CHAMPIONS LEAGUE

Simeone y Griezmann, en directo: rueda de prensa previa al Barça - Atlético de Champions

El entrenador del Atlético de Madrid comparece en la previa de los cuartos de final de la Champions League 2025/26 junto a Antoine Griezmann

Diego Simeone en rueda de prensa

Diego Simeone en rueda de prensa / EFE

Sebastián Vargas Rozo

Sebastián Vargas Rozo

Sigue en directo la rueda de prensa previa al Barça-Atlético de Champions del técnico colchonero, Diego Pablo Simeone, y su jugador Antoine Griezmann.

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