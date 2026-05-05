CHAMPIONS LEAGUE
Simeone, tras la eliminación ante el Arsenal: "¿Fuerzas para seguir? Ahora no, seguro que ahora no"
El entrenador del Atlético de Madrid compareció tras la eliminación de Champions a manos del Arsenal
El Atlético de Madrid se despidió de la Champions League de manera amarga. Por un gol, ante un Arsenal que defendió muy bien la ventaja, los colchoneros dicen adiós a la Liga de Campeones tras caer en Londres (1-0) y ser incapaces de franquear el muro 'gunner' en el Emirates Stadium.
Frustrado, el entrenador colchonero Diego Simeone compareció ante el micrófono de 'Movistar' para intentar dar explicaciones sobre el duro mazazo que supone este adiós: "Hemos hecho una Champions muy buena. Hemos dado el máximo y hemos llegado más lejos de lo esperado. Una pena, hemos hecho méritos para, al menos, permitirnos un alargue".
Para Simeone, muchas cosas estuvieron en juego en la eliminación, incluidas las pequeñas situaciones que no le fueron a su favor: "El partido de ida ya tuvimos situaciones para marcar y no lo hicimos. Hoy, en el segundo tiempo mejoramos, nos metimos en partido y tuvimos situaciones, pero esta vez no nos tocó tener los detalles a favor. Ahora no hay nada que decir, estamos afuera".
No quiso entrar el Cholo en polémicas sobre lo sucedido con el colegiado Daniel Siebert y dos posibles penaltis que no sancionó: "Nada que decir. Felicidades al Arsenal porque compiten bien, siguen una línea de trabajo coheretente con una línea de apoyo económico que les permite trabajar de esta manera. Nosotros a seguir con nuestro trabajo. No nos quedamos con un detalle que se ve y es evidente".
Finalmente, Simeone fue tajante cuando le preguntaron sobre si se veía con fuerzas para seguir intentándolo en el banquillo del Atlético de Madrid: "Ahora no, seguro que ahora no".
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