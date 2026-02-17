Simeone espera más de Baena: "Vamos a exigirle lo que creemos que tiene"

El Atlético de Madrid tiene de Bonnie y tiene de Clyde. Su mejor cara salió a relucir en la ida de las semfinales coperas, pulverizando al Barça de Flick en cuestión de media parte para llevarse la ventaja de 4-0 a la vuelta. Pero, apenas días más tarde, el Rayo le sacó los colores en Butarque -no en Vallecas, por disposición de la Liga- y les endosó un 3-0 tan doloroso como real, radiografía perfecta de la irregularidad que han mostrado los del Cholo Simeone esta temporada.

Fran Pérez celebra su gol contra el Atlético de Madrid / EFE_Mariscal

Evidenciada está en que los rojiblancos deberán disputar una fase previa a los octavos de final de la Champions League, midiéndose al Brujas por un lugar entre los mejores 16 de Europa tras una primera fase que se complicó de más. En Bélgica fue, entonces, la rueda de prensa previa del Cholo y su capitán, Koke, quienes comparecieron antes del partido de este miércoles (21.00h).

"Los futbolistas salen con motivación siempre. Es difícil que un futbolista salga a perder o jugar mal. Es complicado manenter esa regularidad, sucede en todas las ligas", defendió el técnico argentino sobre su plantilla.

"Como jugador lo di todo"

Nostálgico, recordó también que se cumplían dos décadas desde que dejó de ser futbolista profesional: "Tengo un pensamiento que lo confirmé con mi mamá ante la muerte de mi papá. Le pregunté como estaba tan tranquila y me respondió que lo dio todo, dio todo el amor que tenía. Y eso me pasó a mi como jugador. Lo di todo, a veces bien, a veces mal... Pero eso me da tranquilidad como me enseñó mi mamá".

También se refirió Simeone a su zaga central, Hancko y Pubill, de quienes destacó su rápida adaptación: "Creo que se ve claramente lo que pueden aportar. Tienen un buen juego posicional. Se encontraron bien entre los dos, rápidos, buena salida de pelota... y tienen que mejorar en algunas cosas, como todos. Nos aportan mucho, el equipo les hace bien".

El Cholo dejó claro que no habrá rival fácil ni mucho menos: "Viendo la Champions y habiéndola jugado siempre, está clarísimo que todos son buenos. Evidentemente, todos te generan. Todos son capaces de hacerlo. Ante Brujas, fuera de casa, es un duelo difícil y habrá que sacarlo como podemos. El objetivo es pasar dieciseisavos y, a partir de ahí, paso a paso hasta donde podamos llegar".

Finalmente, dejó el entrenador un mensaje a Alex Baena, fichaje veraniego que no está teniendo el protagonismo esperado: "Actitud siempre positiva, con predisposición para dar lo mejor, un talento diferencial. Necesitamos más de él. Le vamos a exigir lo que creemos que tiene".

Koke, sin presión

El capitán respaldó el trabajo de los suyos a pesar de la derrota ante el Rayo: "Somos personas. Hay días que tienes buenos y otros malos. Si supiésemos como hacer para jugar todos los días perfecto como el día del Betis o el Barcelona, lo haríamos. Somos los primeros que queremos hacerlo. Somos los primeros que queremos esa regularidad para poder pelear la Liga".

Eso sí, comentó que no sienten presión de favorito ante el Brujas. "Tenemos ilusión y queremos disfrutar. Me siento bien, feliz, aunque algunos pensaban que estoy acabado... puedo aportar mucho al equipo".