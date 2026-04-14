Simeone, emocionado: "Jugar una semifinal de Champions... ¡Qué bueno!"

Un manojo de nervios, como en él es característico, Diego Pablo Simeone pudo relajarse una vez Clément Turpin señaló el final del partido. La explosión de júbilo del argentino fue total, esbozando una sonrisa de oreja a oreja rara vista en su sempiterno gesto serio. Por segunda vez en este año, el Atlético eliminaba al Barça de una competición. Y eso no ocurre cada temporada.

El Cholo estaba muy emocionado tras el partido y reconocía en declaraciones a 'Movistar': "Son catorce años. Estoy viendo que el equipo compite y me emociona mucho. Han cambiado futbolistas, hemos empezado de cero un montón de veces y volvemos a estar entre los cuatro equipos de semifinales. Se siente extraordinariamente bien. Hicimos un esfuerzo tremendo con el 0-2 en contra. Y luego vino nuestro gol que es un golazo".

"El segundo tiempo fue más equilibrado. Nico, Baena y Sørloth nos dieron más estabilidad en la segunda parte. El 0-2 podía suceder porque ellos son muy buenos, cuando cometes errores no te perdonan. Sabíamos que nos podían hacer goles, que el partido no pasaba por defender, pero el Barcelona es un rival que te obliga a defender", continuaba Simeone.

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid / EUP

En cuanto a los errores de Clément Lenglet, el argentino destacó su capacidad de reacción tras los errores cometidos en el primer tiempo: "Es un chico extraordinario, un futbolista increíble. No es fácil salir de un fallo, pero él tuvo el temple para salir adelante".

Simeone elogió el partido realizado por el Barcelona y afirmó que sólo hay una forma de jugarle al conjunto de Hansi Flick: "Sólo hay una manera de enfrentar al Barça que es atacar. Si no les atacas, pierdes. Ellos son muy buenos atacando, pero sabíamos de las posibilidades que íbamos a tener". El argentino concluyó liberándose por completo ante las cámaras: "Estar en unas semifinales de Champions... ¡Qué bueno!"

Koke, "contentísimo"

El capitán del Atlético de Madrid reconoció que estaban "contentísimos" tras superar la eliminatoria de cuartos de final, especialmente ante un equipo de la entidad del Barcelona, al que elogió públicamente. Para el '8' colchonero, su equipo fue "justo vencedor" tras haber hecho un "esfuerzo importantísimo". "El 0-2 ha sido un golpe duro pero nos hemos sabido sobreponer. Estábamos jugando en casa y hemos sabido reponernos. Hemos hecho un partidazo, Musso, Llorente, Ruggeri... Todos hemos sumado, así tiene que ser para llegar al máximo en todas las competiciones", dijo.

El próximo partido del Atleti es la final de la Copa del Rey del próximo sábado, cuando se medirán a la Real Sociedad. "En este club es normal la exigencia, después de todo lo que hemos conseguido durante todos estos años. Vamos a ir a por la Copa del Rey", concluyó.

Griezmann quiere la Copa

Antoine Griezmann admitía que en el primer tiempo acusaron los fallos cometidos ante un rival con la calidad del Barcelona. "Los errores se pagan en este tipo de partidos. Con nuestra gente, con la calidad que tenemos, pudimos rehacernos y marcar el gol de Lookman". El 'Principito' reconocía que el Atlético no estuvo "cómodo" con el balón, pero supieron "mantener la calma" para meterse en semifinales. "Ahora queremos la Copa del Rey", indicó.