Simeone: "El Dortmund fue superior y ganó justamente"

Fue un auténtico batacazo para el Atlético de Madrid, pero Simeone admitió tras el partido que su equipo no estuvo a la altura y mereció ser eliminado de la Champions League en cuartos. El técnico argentino elogió en varias ocasiones al Borussia Dortmund y recalcó la falta de eficacia ofensiva.

"El partido fue todo lo contrario a lo que queríamos. Ellos reaccionaron muy bien al 2-2 y se llevaron el partido justamente porque fueron más contundentes en las áreas", admitió el Cholo tras el encuentro. "Les felicito. Los jugadores han hecho un trabajo enorme para poder competir. Hemos llegado hasta aquí dando el máximo y hay poco más que decir", afirmó con resignación el argentino.

"No tuvimos contundencia ofensiva"

Una de las claves del encuentro estuvo en los tres cambios realizados por Simeone al descanso, que parecieron darle vida al Atlético. "Empezamos el partido con Azpilicueta, su experiencia es mayor a la de Riquelme. No nos iba a ofrecer situaciones de ataque, pero nos iba a ayudar a controlar el lado izquierdo. Correa nos dio más movilidad y logramos el empate, pero luego hubo una gran respuesta de ellos", analizó el argentino.

Simeone, hundido tras el final del partido / Martin Meissner

"Me quedó con todas las situaciones que hemos generado en estos dos partidos, no tuvimos la contundencia ofensiva. Me acuerdo de la jugada de Lino, la de Correa que le roba Hummels... Hay que felicitar al rival y pensar que hemos competido hasta aquí y seguir pensando en la liga", explicó el técnico del equipo rojiblanco.

Simeone también aprovechó para lanzar un mensaje a los casi 4.000 aficionados del Atlético de Madrid que se desplazaron a Alemania para ver caer a su equipo a las puertas de las semifinales: "No hay mucho que decir. Cuando hacen un viaje enorme y un esfuerzo enorme para venir y pierdes... El Dortmund fue superior y cuando el rival es superior hay que felicitarlo"