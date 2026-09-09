Simeone tampoco despega en la Champions

Nueva edición de la Champions, mismo resultado que en la anterior. El Atlético de Madrid cayó derrotado en Anfield en un partido de dos caras en el que Marcos Llorente adelantó a los rojiblancos antes de que Szoboszlai y Mac Allister remontaran para el Liverpool.

Otro varapalo para Diego Simeone, que encaja la segunda derrota consecutiva tras la goleada del Athletic Club en Liga. La buena noticia, el compromiso demostrado por Julián Álvarez en una primera jornada europea en la que brilló Ronald Araujo, asistencia de tacón incluida para iniciar la remontada.

No puede, o no debe, este Atlético de Madrid jugar a otro fútbol que no sea ofensivo. Tiene jugadores talentosos en todas las líneas, sobre todo de mitad de campo hacia arriba. Y por ahí logró neutralizar a todo un Liverpool en Anfield en la mayor parte de la primera mitad. Pero todo eso lo perdió tras el descanso y terminó pagándolo caro.

Pese arrancar con un susto a los 16 segundos de Alexander Isak, cuyo disparo se marchó cruzado en un contragolpe de libro, los de Simeone lograron imponer su juego con esa defensa de cinco con Giuliano y Llorente como carrileros, y con la gran sorpresa en el once: Julián Álvarez. A diferencia de lo visto en el resto de partidos, la Araña se mostró muy activa y probó fortuna a los cinco minutos con un tímido golpeo. También Baena, en un disparo alto desde la frontal. Pero quien no iba a fallar, en Anfield, es el de siempre.

Julián, enchufado; Llorente, en su jardín

Es su jardín, y estaba dispuesto a demostrarlo por enésima vez. Marcos Llorente aprovechó una asistencia espectacular de un Julián enchufadísimo para ganarle la espalda a los defensas y batir con la zurda a Alisson. Lo del internacional español con el Liverpool es de estudio.

Se adelantaba el Atlético a los 17 minutos frente a los de Iraola, que habían demostrado muy poco en ataque pese a los constantes errores rojiblancos atrás. Por si acaso, ahí estaba Oblak, que le negó el gol a Barcola primero y a Wirtz después con un paradón estelar, aunque este estaba en fuera de juego. Lo que no pudo detener el esloveno fue el remate a placer de Szoboszlai en el 1-1.

Se relajó el Atlético, la perdió Kang-in Lee y Barcola, con todo a favor, volvió a toparse con Oblak, pero el rebote la cayó a Ronald Araujo. El jugador cedido por el Barça, hoy lateral diestro, se inventó una asistencia magnífica de tacón para que el centrocampista húngaro empatara el partido al borde del descanso.

Remontada 'red'

Y entonces llegó la debacle. Todo lo bien plantado que estuvo el Atlético en la primera mitad, lo perdió en la segunda. En una reanudación terrorífica, el Liverpool logró la remontada. Fue Mac Allister, con un disparo desde la frontal, quien puso el 2-1 tras una serie de rebotes que favorecieron a los 'reds'. El gol, además, llegó justo después de que Barcola fallase un mano a mano clarísimo ante Oblak.

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Fue un mazazo de grandes dimensiones para los de Simeone, que en ningún momento lograron hacer sufrir en exceso al Liverpool. Julián lo intentó tímidamente y Hancko remató fuera de córner. Pero hasta ahí. Incluso el Liverpool tuvo el tercero, evitado por Oblak ante el español Víctor Muñoz y anulado por el árbitro a Frimpong por fuera de juego.