Simeone: "Costa salió enfadadísimo y cuando vio a Llorente me dijo, ‘vos tenés un culo...’"

El Atlético de Madrid visita este miércoles al Liverpool en la primera jornada de la Fase Liga de la Champions. El equipo colchonero, que he tenido un complicado inicio en LaLiga, esperan cambiar la dinámica en la máxima competición continental ante un rival muy exigente.

"Es un rival magnífico, afición y estadio geniales y un entrenador que les llevó al máximo nivel. Son muy fuertes e intentaremos llevar el partido donde queremos", apuntó sobre el Liverpool el 'Cholo' Simeone en la rueda de prensa previa el encuentro.

El técnico argentino elogió al equipo 'red': "Verticalidad, transiciones rápidas, juegan muy simple para acumular mucha gente en el área. No necesitan muchos pases para llegar de un lado a otro. Es un equipo muy voraz y va a ser duro"

Preguntado por las bajas de Julián Álvarez y Johnny Cardoso, Simeone señaló que "esto es el fútbol, es parte de esto y estamos centrados con los que van a empezar; jugarán, darán todo y mostrarán lo que tienen".

También explicó los motivos para soñar con la victoria en Anfield. "Que jugamos 11 contra 11. Las bajas están, sí, e igual ellos tienen más variantes para el segundo tiempo, pero de inicio somos 11 contra 11", declaró.

"Pienso en que hagamos un buen partido y que sigamos la línea del último partido, siendo contundentes en el área rival. Quiero que mejoremos y crezcamos como equipo. Será un lindo partido", agregó tras explicar que el objetivo del Atlético en la Champions es ir "partido a partido".

Sobre el sustituto del lesionado Cardoso, Simeone admitió que "no tengo decidido qué hacer mañana y quién entrará". "Pablo [Barrios] es fantástico, lo llevo diciendo hace mucho, gran presente y futuro aún mayor. Está creciendo en zona de peligro, lo necesitamos ahí, y sabemos que si hace falta que juegue de medio, tiene características para ello", expuso.

Por último, se pronunció sobre el recuerdo del doblete de Marcos Llorente en 2020. "Jugará bien donde le pongamos, sea donde sea. La mayor anécdota la tengo con Diego Costa, que salió enfadadísimo tras el segundo tiempo... y después de lo que pasó con Llorente me cogió y me dijo 'vos tenés un culo'", finalizó.