Simeone: "Estamos convencidos de lo que queremos, pero no dependerá solo de nosotros"

El Atlético de Madrid se juega este martes en el Emirates Stadium mucho más que un pase a la final. El 1-1 de la ida de semifinales de Champions League ante el Arsenal dejó una eliminatoria completamente abierta, marcada por la intensidad, las decisiones revisadas por el VAR y una segunda parte rojiblanca que invita al optimismo. En Londres, el equipo de Diego Pablo Simeone buscará repetir un gran partido para seguir soñando con la 'Orejona'.

El técnico argentino dejó claro en rueda de prensa que la clave estará en ejecutar con precisión una idea que ya tienen definida: "La idea la tenemos clara. Esperemos transmitirla de la mejor manera y hacer un buen partido". El 'Cholo' insistió en que el equipo debe mantenerse fiel a su plan durante todo el encuentro, sin perder el rumbo incluso en los momentos de mayor dificultad.

Simeone y Julián Álvarez. / Juanjo Martín / EFE

Simeone confía en su plan hasta el final

Más allá de lo táctico, el entrenador puso el foco en el aspecto mental, determinante en una semifinal de este calibre. "Tenemos que ayudar a gestionar las emociones. El tiempo te da más calma para afrontar estos partidos", explicó. En ese sentido, remarcó la importancia de competir con personalidad: "El plan habrá que llevarlo hasta el final".

Estamos convencidos de lo que queremos, pero no dependerá solo de nosotros 'Cholo' Simeone — entrenador del Atlético de Madrid

Simeone también lanzó un mensaje realista, pero ambicioso: "Estamos convencidos de lo que queremos, pero no dependerá solo de nosotros". Una declaración que refleja el respeto hacia el Arsenal de Mikel Arteta y la igualdad de una eliminatoria que se decidirá por detalles.

Julián y Sorloth, al rescate

El técnico 'colchonero' destacó el peso de nombres propios como Julián Álvarez, protagonista en la ida: "En estos partidos importantes siempre responde. Conoce bien la liga inglesa y ojalá pueda hacer el partido que necesitamos". También señaló la importancia de Alexander Sorloth, al que considera fundamental independientemente de los minutos que tenga: "Lo necesitamos, juegue 60, 20 o 10".

El misilazo de Julián Álvarez que puso de nuevo las tablas en el marcador / Champions

Sobre el estado físico de la plantilla, Simeone se mostró prudente pero optimista, dejando abierta la decisión final sobre el once: "Julián, Giuliano y Sorloth ayer se movieron un poco, están mejor. Esperemos que puedan entrenar y mañana decidiremos con quién empezamos", detalló.

El técnico argentino también bromeó sobre el cambio de hotel en la concentración, que coincidía con el que usaron en octubre, cuando los 'gunners' endosaron un doloroso 4-0 al conjunto rojiblanco: "El hotel valía más barato. Por eso cambiamos", aseguró entre risas.

Griezmann, a por su primera 'Orejona'

Por su parte, Antoine Griezmann afronta el duelo con una perspectiva más madura que en etapas anteriores. "Ahora soy más completo y estoy más tranquilo. Antes jugaba con más estrés, ahora lo hago con más calma y alegría", explicó el 'principito'.

Es increíble estar en una semifinal. Podemos hacer historia Antoine Griezmann — jugador del Atlético de Madrid

El delantero francés no escondió la importancia del momento: "Es increíble estar en una semifinal. Podemos hacer historia". Además, dejó clara su visión para estos últimos partidos que le quedan con la camiseta rojiblanca, centrándose "únicamente en el encuentro de este martes y en ayudar al equipo, sin pensar en escenarios futuros".

El Atlético llega a Londres con la convicción de que puede competir y asaltar el Emirates en busca de un billete para la final en Budapest del próximo sábado 30 de mayo. Simeone lo resume en una idea clara: creer y ejecutar el plan hasta el final.