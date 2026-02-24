Simeone, claro sobre el posible adiós de Griezmann: "Ya le dije lo que pienso"

El Atlético de Madrid se apuntó un partidazo ante el Brujas para, gracias a la exhibición de Sorloth, estar en los octavos de final de la Champions League. El 4-1 bastó para sepultar al valiente equipo belga, y al respecto habló Diego Simeone en los micrófonos de 'Movistar'.

"Volver a octavos de final un año más es muy importante. A ver si lo podemos superar y avanzar. Disfrutamos de la humildad del trabajo y de todos los chicos que han jugado mil partidos", puntualizó el Cholo sobre el esfuerzo de los suyos.

Los jugadores del Atlético celebran uno de los goles de Sorloth. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Habló también sobre el hat-trick del noruego: "De Sorloth lo sentía ya. Estaba muy bien. Ya había entrado con el Brujas en campo de ellos. Tiene cosas diferentes a los futbolistas que tenemos dentro del campo. Cuando tienes a alguien así, fuerte, que aprovechamos cuando no tenemos línea de pase... lo hace muy bien".

La eliminatoria, a pesar de la goleada, no fue fácil, pero Simeone no entendió que su equipo haya padecido: "No creo que hayamos sufrido tanto, el equipo rival juega muy bien. El año pasado estuvo en octavos de final. Podían sufrir, Oblak atajó una pelota muy importante. Hablamos en el entretiempo de levantar el paso, no recibir tanto en el medio de espaldas porque les permitía jugar presionándonos de buena manera. Arrancó de buena manera el segundo tiempo con el gol de Cardoso y, a partir de ahí, estuvimos mejor".

"No es fácil adaptarse a este equipo"

Justamente, sobre el centrocampista estadounidense, autor del otro tanto, valoró: "Lo trajimos para jugar, sabemos de sus condiciones. Necesitamos que mantenga esa regularidad. Lo necesito ver en los futbolistas. Me voy contento con su trabajo. Recuperó muchas pelotas, sino no se puede jugar. Hay tiempo que los futbolistas te permiten estabilizar al equipo".

Se le vio a Simeone muy feliz con el triunfo: "Me emocioné porque hay un gran trabajo por detrás que no se ve, un esfuerzo de los nuevos que han venido. No es fácil adaptarse a este hermoso equipo que es Atlético de Madrid. Cuando van tomando el calor, vamos evolucionando y jugando mejor. Lookman, por ejemplo, tendría que haber jugado. Pero jugó Sorloth. Sus características son plenamente ofensivas. Entendimos que Jullián trabajaría mejor el partido. Así lo vimos entrar a Griezmann, con 30 y pico de años".

Y del delantero galo, que suena para marcharse al Orlando City, también dio su opinión: "No me permitiré hablar por él. Hemos hablado de muchos temas. No solo de esto. Ya le dije lo que yo pienso. Ojalá que elija lo mejor, se merece el cariño y afecto de la gente".

Mateu Alemany no puede garantizar que se quede... y Simeone tampoco: "Pues yo digo lo mismo. Está en un lugar donde merece elegir qué puede hacer".