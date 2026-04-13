Simeone, antes del Atlético - Barça: "Pienso en mi equipo, no en los árbitros"

El Atlético de Madrid recibe al FC Barcelona en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League con una valiosa ventaja de dos goles. El conjunto colchonero se impuso en el Spotify Camp Nou gracias a los tantos de Julián Álvarez y Sorloth, y este martes buscará certificar su clasificación para las semifinales arropado por su afición en el Metropolitano.

En la rueda de prensa previa al enfrentamiento, el 'Cholo' Simeone explicó el plan para sacar adelante el partido y defender esa ventaja ante el Barça: "Estamos convencidos de lo que necesitamos y de lo que iremos a buscar. Tenemos que jugar como venimos compitiendo contra ellos, sabemos que es un rival muy bueno, pero también nuestro objetivo, que es pasar".

El Atlético de Madrid juega con el factor campo a favor, aunque Simeone sabe que no será un factor que pueda determinar la eliminatoria. "Todo lo que imaginemos pueden ser imaginaciones. Luego empieza el partido y puede cambiar todo. El otro día salieron con la línea más adelantada. Así que fe y seguridad en lo que queremos", apuntó.

El 'Cholo' Simeone tiene varias dudas en el once que presentará este martes ante el Barça. El gran dilema se presenta en la portería, donde deberá elegir entre Oblak o Musso, aunque el técnico argentino admitió que "aún no he dado la formación, mañana a las 19.00 en el hotel".

Simeone, en la banda del Camp Nou / Europa Press

Por otra parte, Simeone no podrá contar con Pubill, Hancko ni Giménez y le tocará apostar por Lenglet y Le Normand en el eje de la zaga. "No hace falta hablar con Robin y Clement, tienen claro lo que necesitamos. Robin viene creciendo y Clement tiene mucha experiencia, sabe sus virtudes y sus defectos", explicó el argentino al respecto.

También fue preguntado por si le preocupa la actuación arbitral tras la polémica del partido de ida, pero Simeone apuntó que "estoy pensando en el equipo, no estoy pensando en los árbitros, ya de por sí tienen una presión extrema, no estoy pensando en ellos".

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Simeone confesó que todavía no tiene pensado qué mensaje dará al equipo antes de que empiece el partido: "Mañana se me ocurrirá algo". Además, terminó señalando que defenderán la ventaja ante un rival de la entidad del FC Barcelona "como todos los que jugamos en nuestra casa desde que estoy en el club".