Simeone, sobre el arbitraje: "En semifinales, los penaltis tienen que ser penaltis"

Enfadadísimo con la actuación arbitral tras los penaltis señalados por Makkelie a Hancko -el segundo fue corregido por el VAR-, Diego Pablo Simeone acabó el Atlético-Arsenal de la ida de semifinales prácticamente afónico. El argentino compareció ante los medios todavía con las pulsaciones a mil por hora e indignado por lo que había sucedido sobre el terreno de juego.

El Cholo habló de la lesión de Julián Álvarez, aunque lanzó un mensaje optimista a la parroquia colchonera: "Le hará una prueba para ver qué tiene, pero yo siempre soy optimista. Giuliano tuvo un contacto con Hincapié en el inicio en la cintura y le dolía mucho, mientras que a Sørloth le molestaba la pierna y preferimos cuidarlo para no forzarlo".

En cuanto al partido en sí, Simeone no dudó en elogiar al Arsenal, especialmente tras el pimer tiempo. "El Arsenal es un equipo muy bueno, no han perdido ningún partido en Champions, van primeros en la Premier League. Salían los suplentes y eran mejor que los titulares..., pero en la segunda parte jugamos mejor en la última línea del área y así aparecieron las ocasiones de Griezmann y Lookman. No creo en la fortuna, creo en tener o no contundencia".

Simeone fue especialmente crítico con el penalti señalado en contra, en el que Hancko arrolla a Gyökeres. El técnico rojiblanco aseveró que a estas alturas del torneo se debe ser más riguroso con estas acciones. "Para cobrar un penal en semifinales tienen que ser penales de verdad. Me pareció un contacto mínimo. No era penalti", concluyó.

Griezmann, MVP

Griezmann, escogido mejor jugador del partido, reconocía a 'Movistar+': "La segunda parte fue mucho mejor a nivel de intensidad, de presionar, de estar mejor colocados. Ese es el camino a seguir". El francés admitía que Simeone intervino al descanso para reajustar al equipo tácticamente y eso les permitió hacer una segunda parte. "Tuve tres ocasiones claras, pero fue una pena que no pudieron llegar a la red. Nos quedamos con el segundo tiempo que hemos hecho. Mi gran ilusión es llegar a la final y ojalá podamos meternos".

Griezmann sobre el partido de vuelta: "Va a ser un bonito partido para jugarlo..." / MOVISTAR

"En Europa no se pita"

El director de fútbol del Atlético de Madrid atendió a los medios tras el duelo contra el Arsenal. El balear indicaba que el partido había sido de "máximo nivel" contra un rival que es "de los mejores del mundo". "En el cómputo global, el encuentro ha sido igualado, pero hemos merecido irnos con una ventaja mínima al partido de vuelta. Nos ha faltado un poquito de suerte, pero el juego colectivo ha sido espectacular", decía el directivo colchonero.

Sobre la ausencia de Sørloth, que calentó pero no llegó a salir al terreno de juego, Alemany aclaró la situación con el noruego. "Sørloth ha tenido molestias en los días previos por un golpe. Se ve que durante el calentamiento se ha resentido y no ha podido jugar. En cuanto a Julián, podría no ser tan importante o al menos lo quiero ver así. Salía cojeando, pero andando con cierta normalidad. Han salido varios a jugadores al límite, tenemos seis días para preparar la final de Londres".

Mateu Alemany analizó las jugadas polémicas del partido, con tres penaltis señalados, uno de ellos corregidos por el VAR. "Nuestro penalti es mucho más claro que el suyo. El del Arsenal es un choque, un poco de carga, en Europa no se pita. Hemos tenido mala surte".