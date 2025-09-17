Simeone y Anfield: una remontada pandémica y el recuerdo de Diogo Jota

El bombo de la Champions se ha empeñado en crear un nuevo clásico europeo. Liverpool y Atlético de Madrid se verán las caras por tecera vez en el último lustro, en un duelo que inevitablemente evocará a la memoria razones que trascienden lo deportivo.

Estalla el coronavirus

El 11 de marzo de 2020 Europa se movía en una dicotomia que oscilaba del miedo al esceptimismo más absoluto. Las noticias provenientes de Wuhan ponían en jaque a las autoridades políticas continentales, que se debatían entre el confinamiento de la población o una sensación de falsa seguridad. La UEFA optó por la segunda vía y permitió que la jornada de fútbol siguiera su curso. Demasiado dinero en juego como para cancelar la Champions League.

El Atlético logró una remontada 'in extremis' en marzo de 2020 / EFE

El Atlético de Madrid visitaba Liverpool en la vuelta de octavos de final bajo una aparente normalidad, incluido un desplazamiento masivo a Inglaterra de hinchas colchoneros. Los políticos británicos, en Estado de Alarma y más partidarios de reducir la movilidad y cerrar fronteras para evitar contagios, se echaron las manos en la cabeza ante la permisividad de la UEFA. Y el coronavirus campó a sus anchas.

El resultado es del todo conocido y se tradujo en una oleada de infecciones desproporcionada a raíz de un encuentro que, visto lo visto, quizás no debió disputarse. En lo deportivo, el Atleti consumó una remontada que siempre se recordará por el gol en la prórroga de Álvaro Morata. Fue el último partido europeo con aficionados en las gradas hasta que se levantó el veto en agosto de 2021. El 14 de marzo, Europa bajaba la persiana por la cruel pandemia.

La ley del ex

Un años y medio después, en noviembre de 2021, Liverpool y Atlético de Madrid se enfrentaban de nuevo, esta vez en la extinta fase de grupos de la Champions. El duelo se saldó con un claro 2-0 para los 'reds', con Diogo Jota desnivelando la balanza a las primeras de cambio.

El recordado Diogo Jota anotó el 1-0 en 2021 / EFE

El futbolista luso, tristemente fallecido este verano en un trágico accidente de circulación, cumplió la ley del ex. Diogo Jota fue presentado con el Atlético, aunque nunca llegó a debutar oficialmente con la rojiblanca.

Enrique Cerezo y Koke, en representación rojiblanca, rindieron tributo en el espacio memorial reservado al portugués en Anfield depositando un ramo de flores. El fútbol aún llora su pérdida.