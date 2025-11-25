Simeone abre la puerta: "En mi camino de entrenador me imagino en el Inter"

El Atlético de Madrid se mide este miércoles al Inter de Milán en la quinta jornada de la Champions League. El equipo colchonero necesita volver a ganar para seguir acercándose a los ocho primeros clasificados, aunque para nada será una tarea sencilla. "El Inter es un equipo que juega muy bien, con personalidad, que tiene claro el patrón de ataque que posee, sobre todo. Tiene una plantilla increíble", advirtió el 'Cholo' Simeone en la rueda de prensa previa al duelo.

Simeone indició que tan solo pudo ver la segunda parte del derbi entre Inter y AC Milan: "Lo pude ver, sobre todo el segundo tiempo, cuando llegamos después de nuestro encuentro (la victoria por 0-1 en Getafe), y propuso todo el partido, tuvo situaciones de gol, no pudo concretar lo que generó, pero pudo haber ganado el partido". “Seguramente, el Milan aprovechó su oportunidad y defendió agrupado, pero el Inter creo que hizo un partido para poder haberse llevado el partido”, agregó.

Por su parte, el técnico argentino valoró la buena dinámica de su equipo. "Pienso que todos los partidos son importantes, más allá del rival que te toque. Necesitamos tener una línea continua, sin importar contra quién juegues, sino en demostrar nuestro valor y crecimiento", resaltó. “En eso estamos, en el partido a partido, intentando mejorar. Tenemos que mejorar en varias situaciones que sabemos, estamos apuntando ahí y allá vamos”, continuó.

Además, resaltó el papel de la afición para los éxitos del equipo: "Necesitamos de nuestra gente como siempre. Son claves en este camino que siempre hemos recorrido en nuestra casa. Ellos saben que son una fuerza mayor para lo que el equipo tiene que rendir y los esperamos fuertes, acompañándonos y cerca del equipo. Y nosotros intentando dar el máximo, como venimos haciendo".

Y aceptó la exigencia de la directiva en el nuevo curso sobre las metas del equipo. “Yo siempre fui una persona que, cuando tengo gente superior que me pide cosas, intento siempre acercarme a lograr esos objetivos y no cambiaré. Seguiremos buscando, si ellos piden eso, para acercarnos a lo que ellos necesitan”, comentó.

Por último, Simeone, que jugó como centrocampista a finales de los 90 en el Inter de Milán, abrió la puerta a dirigir al equipo 'nerazzurro' en el futuro. "No estoy seguro, porque no depende de mí, pero en mi camino de entrenador que tendré sí que me imagino un periodo dentro del Inter", finalizó.