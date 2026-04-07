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CHAMPIONS LEAGUE
Sigue en directo el Sporting CP - Arsenal, partido de ida de cuartos de final de la Champions League, hoy en vivo
Sigue en directo el minuto a minuto del Sporting CP - Arsenal, ida de cuartos de final de la Champions League
Xavi Turu
Sporting CP y Arsenal se miden este martes en la ida de cuartos de final de la Champions League.
¡Descanso!
Sin tiempo añadido en el José Alvalade en una primera parte en la que prácticamente no ha pasado nada, salvo los primeros quince minutos de partido en los que cada conjunto dispuso de una gran ocasión, mandando el balón a la madera. Todo abierto de cara a la segunda mitad en Portugal.
MIN. 43, SPO 0-0 ARS
Oportunidad ahora para el Arsenal con un tiro entre los tres palos de Ødegaard que atajó bien colocado Rui Silva.
MIN. 41, SPO 0-0 ARS
Sube el ritmo el Sporting en estos últimos minutos del primer acto.
MIN. 40, SPO 0-0 ARS
Se anima el conjunto local con un disparo muy lejano de Diomande que se marcha muy desviado.
MIN. 36, SPO 0-0 ARS
Los Gunners siguen monopolizando la pelota, pero sin llegadas peligrosas al área de Rui Silva. El Sporting se repliega y espera atrás.
MIN. 33, SPO 0-0 ARS
Otra jugada a balón parado para los ingleses, pero el centro de Rice se marchó muy desviado y no encontró a ningún compañero para el remate.
MIN. 32, SPO 0-0 ARS
Más de media hora de choque y otra larga posesión para los de Arteta. Encuentro con muy poco ritmo.
Vio amarilla Morita para los locales después de una falta en el centro del campo.
MIN. 27, SPO 0-0 ARS
Al Sporting CP le está costando mucho salir con el balón controlado desde atrás; la presión adelantada de los de Arteta está surtiendo efecto y el partido se está jugando con mucho juego en el medio campo, sin verticalidad ni profundidad.
MIN. 24, SPO 0-0 ARS
El encuentro entró en unos minutos de pausa. Ambos equipos parece que se toman un pequeño descanso con un Rui Borges que anima a los suyos a que presionen con insistencia.
MIN. 21, SPO 0-0 ARS
Sigue pasando muy poco sobre el verde. Falta lejana para los ingleses que sacó Rice, pero despejó la defensa de los leones.
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