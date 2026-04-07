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Sigue en directo el Sporting CP - Arsenal, partido de ida de cuartos de final de la Champions League, hoy en vivo

Sigue en directo el minuto a minuto del Sporting CP - Arsenal, ida de cuartos de final de la Champions League

Lisbon (Portugal), 07/04/2026.- Sporting player Geny Catamo (2-L) in action against Arsenal players David Raya, Riccardo Calafiori and Gabriel Magalhaes (R) during the UEFA Champions League quarter-final first leg soccer match between Sporting CP and Arsenal FC at Jose Alvalade Stadium in Lisbon, Portugal, 07 April 2026. (Liga de Campeones, Lisboa) EFE/EPA/MIGUEL A. LOPES

Lisbon (Portugal), 07/04/2026.- Sporting player Geny Catamo (2-L) in action against Arsenal players David Raya, Riccardo Calafiori and Gabriel Magalhaes (R) during the UEFA Champions League quarter-final first leg soccer match between Sporting CP and Arsenal FC at Jose Alvalade Stadium in Lisbon, Portugal, 07 April 2026. (Liga de Campeones, Lisboa) EFE/EPA/MIGUEL A. LOPES / MIGUEL A. LOPES / EFE

Xavi Turu

Sporting CP y Arsenal se miden este martes en la ida de cuartos de final de la Champions League.

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