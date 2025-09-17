Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos
En directo

En directo

OÍDO EN LAS RADIOS

Sigue en directo las reacciones y la polémica del Liverpool-Atlético, el PSG-Atalanta y el resto de la jornada

Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido Liverpool - Atlético de Madrid de la primera jornada de la fase Liga de la Champions League, además del Bayern - Chelsea, el PSG - Atalanta y el Ajax - Inter

Alexander Isak, frente al Atlético de Madrid

Alexander Isak, frente al Atlético de Madrid / EFE

Marc Marín

Marc Marín

Actualizar
Ver más

TEMAS