Sigue en directo las reacciones y la polémica del Liverpool-Atlético, el PSG-Atalanta y el resto de la jornada
"Hay partido. Sospechábamos en el diez que podría haber drama", dicen en COPE.
Damián: "Marcos Llorente, Anfield te ama".
"Podrían haber anulado el gol por fuera de juego posicional de Griezmann".
"Isak no está entre los diez mejores del mundo", dicen en la SER.
"Hoy Simeone se tiene que disfrazar de Correa, porque si no, no llegamos a portería" - D'Alessandro.
"Nos pueden meter los que quieran", dice Gonzalo Miró mientras casi marca el tercero el Liverpool.
"Isak está sobrepagadísimo". En la SER lo tienen claro.
"Raspadori se vuelve a resbalar, que se cambie las botas", dicen en 'El Chiringuito'. "No puede ser, estamos jugando con 10", añaden.
"Si esto es manos prefiero no narrar el fútbol, porque se lo han cargado", dice Iñaki Villalón.
Paco González: "El error de Barrios es horrible, se le presupone calidad para girar".
