En directo
OÍDO EN LAS RADIOS
Sigue en directo las reacciones y la polémica del Atlético - Eintracht
Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido Atlético - Eintracht de la segunda jornada de la Champions League
Vivas, enfadado
"Lleva unos minutos haciendo el canelo el Atlético de Madrid. Se enfada Nelson Vivas", narra Talavera en al SER.
¿Julián al Barça?
"¿Cómo está lo de Laporta y Julián?", bromea Dani Garrido con Pablo Pinto en Carrusel Deportivo. Y luego matiza: "El Barça no tiene el dinero que vale Julián. Es muy complicado que salga".-
Griezmann llega a los 200 goles
"Seguramente el mejor futbolista que ha vestido la camiseta del Atlético en sus 122 años de historia. Homenaje de todo el Metropolitano", narra muy emocionado Talavera en la Cadena SER.
Críticas al Eintracht
"Defensivamente es un espanto lo del Eintracht en ese córner", sentencia Petón tras el 2-0 de los colchoneros, obra de Le Normand.
Rendidos a Giuliano Simeone
"Es impresionante el trabajo de Giuliano. Qué bendición", dice Antonio Ruiz en Tiempo de Juego de la COPE.
"Si es Sorloth..."
"Ya ha perdonado dos o tres muy claras el Atlético", dice Talavera en su narración en la SER sobre un fallo de Julián Álvarez. "Si es Sorloth, hay murmullo", replican.
Problemas en salida del Atlético
"Lo que define a un futbolista muy bueno de los demás es lo que hace abajo. Gallagher ha tenido un ataque de pánico", critican en la COPE.
Partidazo de Raspadori
"Raspadori mola mucho", dice Paco González en Tiempo de Juego de la COPE.
Golpe en la cara para Gallagher
"Tiene que parar el partido, hombre", pide Talavera narrando en la Cadena SER.
¡Abre la cuenta el Atlético!
"Lo que era un melón de Ruggeri se convierte en una asistencia para Raspadori", narra Rubén Martín en la Cadena COPE.
